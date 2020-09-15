القوى العاملة تعلن تعيين 1767 شاباً بالمنوفية

كتب محمود راغب

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية 1767 شاباً، من بينهم 10 من ذوى القدرات الخاصة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5438 شابا باحثاً عن العمل.

وقال الوزير إن المديرية قامت باستخراج 4000 شهادة قياس مستوى مهارة على المهن المختلفة، وترخيص مزاولة الحرفة.

وأشار عفيفي محمد عفيفى، مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أغسطس الماضى، إلى أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 1016 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 131 محضر لمنشآت مخالفة للقانون وعمل انذار لـ 203 منشأت.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 384 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.

وأضاف أن المديرية قامت بتلقى 316 شكوى عمالية فردية تم تسوية 12 شكوى منها ودياً، و113 شكوى أحيلت للقضاء، وتم حفظ 34 شكوى، و 157 شكوى مازالت تحت البحث.