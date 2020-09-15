اليوم السابع
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الصحة العالمية تعلق على الموجة الثانية لكورونا وخطورة إصابة الأطفال مع دخول المدارس

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 12:11 م
الصحة العالمية تعلق على الموجة الثانية لكورونا وخطورة إصابة الأطفال مع دخول المدارس بوابة التعقيم فى المدارس
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لشرق المتوسط، لمنظمة الصحة العالمية إن الحديث عن الموجة الثانية مبكرا والتخفيف من الاجراءات يسبب زيادة الحالات والالتزام يسبب تراجع الإصابات.
 
وأضاف المنظرى خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أون لاين، أن الكمامة مهمة وتحمى مشيرا إلى أن عودة الدراسة الآمنه تتطلب الالتزام بالإجراءات الوقائية في المنازل والمدارس والجامعات مؤكدا ضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي وتابعت: الأطفال عرضة للإصابة بكورونا ولكن الأعراض ليست شديدة وطالبت بضرورة الحرص على التطعيمات.
 
كان المكتب الإقليمى لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية دعا وسائل الإعلام للمشاركة عن بعد فى مؤتمر صحفى عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) يوم الثلاثاء المقبل.
 
ويشمل المؤتمر الصحفى إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19والحديث عن الخدمات الصحية الأساسية في سياق جائحة كوفيد-19 والإجابة على أسئلة الإعلاميين.
 
وشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، لمنظمة الصحة العالمية ود. رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ود. عوض مطرية، مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

 

الصحة العالمية

كورونا

المدارس

جائحة كورونا

التغطية الصحية

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