الصحة العالمية تؤكد أهمية الحصول على تطعيم الأنفلونزا فى ظل جائحة كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمى لشرق المتوسط، لمنظمة الصحة العالمية أنه مع الانفتاح العالمى والعودة للتعايش فى ظل جائحة كورونا سيكون هناك زيادة فى عدد الإصابات، مشيرا مؤكدا أهمية الحصول علي تطعيم الأنفلونزا للوقاية.

وأضافت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان أن الأعراض المتعلقة بكورونا لم تتغير فلا تزال كما هى .

كان المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية دعا وسائل الإعلام للمشاركة عن بعد في مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

ويشمل المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19والحديث عن الخدمات الصحية الأساسية في سياق جائحة كوفيد-19 والإجابة على أسئلة السادة الإعلاميين.

وشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، لمنظمة الصحة العالمية ود. رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ود. عوض مطرية، مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.