الشباب والرياضة تنظم جلسة تدريبية للمشاركين بنموذج محاكاة السلطة التنفيذية

كتبت ياسمين يحيى

نظمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، جلسة تدريبية للمشاركين بنموذج المحاكاة الثانى للدولة المصرية (السلطة التنفيذية) ضمن فعاليات انتخابات برلمان طلائع مصر على مستوى الجمهورية "إلكترونيا" خلال الفترة من 14 – 19 سبتمبر الجارى بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية، بمشاركة 351 مشاركا ومشاركة ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية على مستوى المحافظات، وسط تنفيذ التدابير الاحترازية والضوابط العامة التى وضعتها وزارة الشباب والرياضة ، للحفاظ على سلامة المشاركين بالعُرس الانتخابى، وشارك بالجلسة التدريبية الدكتور رامى عاشور ، المدرب محمود كمال خبراء مختصين في العلوم السياسية والمهارات الحياتية.

شملت الجلسة التدريبية لنموذج محاكاة السلطة التنفيذية لاختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وإعداد برنامج الحكومة، التعرف على مهام السلطة التنفيذية ودورها في الحياة السياسية و ممارسات أعضاء الحكومة والبرلمان من خلال التفرغ الكامل بالاتصال بقضايا الوطن وتحدياته الرئيسية والمتمثلة فى معظمها تحديات اقتصادية شاملة.

فى ذات السياق تمت مناقشة عدة محاور رئيسية أهمها مواد الدستور المنظمة لتعامل الحكومة مع البرلمان والعكس، أهداف أجندة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، التوجه الاقتصادى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى تحت شعار "مصر تنطلق"، أهم التحديات التى تواجه الحكومة فى سرعة تعافى الاقتصاد المصرى، تأثير الحالة الاقتصادية على الأمن القومى المصرى، شرح يوضح التجارب الاقتصادية الناجحة، الدروس المستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة.

تستكمل مساء اليوم فعاليات نموذج محاكاة السلطة التشريعية بالإعلان عن القوائم النهائية والدعايا الانتخابية للمرشحين.