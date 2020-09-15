الزراعة تنظم دورة تدريبية حول الاستخدام الآمن لمبيدات الحشائش بالبحيرة

كتب عز النوبى

ينظم المعمل المركزى لبحوث الحشائش التابع لوزارة الزراعة، دورة تدريبية بمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة تحت عنوان: "الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش" خلال الفترة من 20- 22 سبتمبر 2020، حيث تستهدف الدورات التدريبية تدريب حوالى 30 متدربا من المهندسين الزراعيين والمزارعين بمديرية الزراعة بالمحافظة بهدف توصيل الإرشادات الفنية الخاصة بمبيدات الحشائش للمزارعين ولزيادة الإنتاج.

وقال الدكتور عبده إسماعيل، مدير المعمل المركزى لبحوث الحشائش، إن تلك الدورة تأتى بناء على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتعليمات الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وفى إطار التعاون مع مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة.

وأوضح أن الدورة تأتى ضمن خطة المعمل التوعوية والإرشادية، ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التى سينفذها المعمل خلال الموسم 2020/ 2021 والتى تهدف لتلافى الأخطاء التى وقع فيها بعض المزارعين فى الموسم الماضى عند استخدام مبيدات الحشائش.

وأكد أن البرنامج التدريبى يستهدف تدريب حوالى 30 متدربا من المهندسين الزراعيين والمزارعين بمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة بهدف توصيل الإرشادات الفنية الخاصة بمبيدات الحشائش للمزارعين ولزيادة الإنتاج.

وأوضح أنه من المقرر أن يتناول البرنامج التدريبى موضوعات عدة أهمها التعرف على الحشائش المنتشرة فى الزراعات المصرية وخسائرها للإنتاج الزراعى – آلات الرش المستخدمة فى رش مبيدات الحشائش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند عملية الرش – أهم مبيدات الحشائش المستخدمة فى المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر، ويحاضر فيها نخبه متخصصة من الأساتذة والباحثين بالمعمل المركزى لبحوث الحشائش.