اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 10:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الرى تنظم دورة تدريبية للعاملين بالوزارة حول قانون تنظيم التعاقدات

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 09:42 ص
الرى تنظم دورة تدريبية للعاملين بالوزارة حول قانون تنظيم التعاقدات دورة تدريبية للعاملين بقطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي ( قانون تنظيم التعاقدات) الذى ينظمه قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، حول المفاهيم المعرفية والتطبيقية للقانون، فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حفاظا على سلامة الجميع.
 
 
 
ونظم قطاع التدريب، عددا من الأنشطة التدريبية على المستويين المحلى والإقليمى، فعلى مستوى الوزارة تم تنفيذ 176 برنامجاً تدريبياً ل 3769 متدرباً ، وعلى المستوى القومي تم تنفيذ 34 برنامجاً تدريبياً لـ 660 متدرباً ، في حين تم تنفيذ 13 برنامجاً تدريبياً لـ 182 متدرباً على المستوى الإقليمى .
 
 
 
وأكد عنتر على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد  بالمقر الرئيسى والفروع  والمداومة على تعقيم مبنى القطاع والفروع التابعة له.
 
 
 
وأوضح رئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، أن البرامج تنوعت مابين برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم بالإضافة الى برامج الحاسب الالي واللغة الإنجليزية وبرامج الشئون المالية والإدارية وبرامج اعداد القيادات الشابة وإعداد القيادات الوسطى الهندسية ، لافتا إلى أن البرامج استهدفت جميع فئات العاملين بالوزارة من مهندسين وإداريين. 
 
 
 
 

وزارة الرى

التعاقدات

قطاع التدريب

فيروس كورونا

اخبار

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزارة الرى تعلن إزالة 32 مخالفة على النيل فى 4 محافظات

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 06:00 ص

عضو تنسيقية شباب الأحزاب يكشف تفاصيل لقاء وزير الرى

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 10:29 م

وزير الرى يلتقى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب لاستعراض الوضع المائى والتحديات المائية

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 08:11 م

وزيرا الرى والسياحة يؤكدان استمرار دعم أنشطة القطاع السياحى بنهر النيل

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 06:54 م

وزارة الري والموارد المائية بالسودان تحذر من ارتفاع مناسب النيل الأبيض

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 04:32 م

وزير الرى يبحث ما تم تنفيذه فى المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 11:03 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة