الرى تنظم دورة تدريبية للعاملين بالوزارة حول قانون تنظيم التعاقدات

كتبت أسماء نصار

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي ( قانون تنظيم التعاقدات) الذى ينظمه قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، حول المفاهيم المعرفية والتطبيقية للقانون، فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حفاظا على سلامة الجميع.

ونظم قطاع التدريب، عددا من الأنشطة التدريبية على المستويين المحلى والإقليمى، فعلى مستوى الوزارة تم تنفيذ 176 برنامجاً تدريبياً ل 3769 متدرباً ، وعلى المستوى القومي تم تنفيذ 34 برنامجاً تدريبياً لـ 660 متدرباً ، في حين تم تنفيذ 13 برنامجاً تدريبياً لـ 182 متدرباً على المستوى الإقليمى .

وأكد عنتر على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد بالمقر الرئيسى والفروع والمداومة على تعقيم مبنى القطاع والفروع التابعة له.

وأوضح رئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، أن البرامج تنوعت مابين برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم بالإضافة الى برامج الحاسب الالي واللغة الإنجليزية وبرامج الشئون المالية والإدارية وبرامج اعداد القيادات الشابة وإعداد القيادات الوسطى الهندسية ، لافتا إلى أن البرامج استهدفت جميع فئات العاملين بالوزارة من مهندسين وإداريين.