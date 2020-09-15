الرعاية الصحية تعلن تقديم 12 ألف خدمة طبية بمستشفى النساء ببورسعيد خلال عام

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، استقبال الدكتور أسامة شوقى "أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب القصر العيني"، لإجراء قائمة من عمليات المناظير الرحمية بمستشفى النساء والولادة التخصصي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد.

يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تعزيز وتبادل الخبرات مع الخبراء المتخصصين فى إجراء الجراحات الدقيقة، التى تتماشى مع أحدث التقنيات والبروتوكولات العلاجية الدولية، بهدف خدمة منتفعات منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، وبما ينعكس إيجابيًا على تقديم الخدمة الطبية ذات الجودة لهن وبالمستوى المميز الذى يليق بهن.

فيما نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية مؤتمرًا علميًا تحت شعار (إنتِ أصل الحياة)، للدكتور أسامة شوقي، والذي ألقى خلاله محاضرة علمية عن جراحات المناظير الرحمية، تلاها إجراء قائمة من العمليات الجراحية بالمناظير داخل مستشفى النساء والولادة ببورسعيد، تتمثل في حالات فك التصاقات بطانة الرحم، وحالات تعاني من أسباب تأخر الحمل بعد فشل متكرر للحقن المجهري، إضافة إلى مناظير تصليح الحاجز الرحمي، وحالات الأورام الليفية ببطانة الرحم، والزوائد اللحمية ببطانة الرحم، وحالات النزيف الرحمي غير معروف السبب، إلى جانب تشخيص وعلاج أسباب الإجهاض المتكرر بالمنظار.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد السبكي "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية" بمجهودات الفريق الطبي بمستشفى النساء والولادة التخصصي التابع لفرع الهيئة ببورسعيد، والذي جعل المستشفى وجهة يرتادها كبار المتخصصين في جراحات النساء والولادة.