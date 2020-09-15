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الرئيس السيسي يرسم البسمة على وجوه أسرة مريض السمنة المفرطة بالغربية.. فيديو

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 09:35 ص
الرئيس السيسي يرسم البسمة على وجوه أسرة مريض السمنة المفرطة بالغربية.. فيديو محمود سمير
إبراهيم سعيد

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عرض برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، تقريرا عن المواطن محمود سمير المصاب بالسمنة، والذي ناشد الرئيس السيسي بعلاجه لأنه يعاني من أمراض كثيرة بسبب السمنة.

ووجه محمود سمير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على سرعة تدخله وعلاجه على نفقة الدولة، حيث خضع لعملية جراحية لإنقاذ حياته.

وقال مريض السمنة، إنه كان يبلغ 275 كيلو، وقبل العملية خضع لنظام غذائى قاسي وفقد 10 كيلو من وزنه، وبعد العملية فقد 10 كيلو أخرى من وزنه، مضيفًا: "دلوقتى بقيت بتحرك وأقف على رجلى".

وتابع: "ربنا يخليك لينا يا سيادة الريس أنت أبونا ونفسي أشوفك يا سيادة الريس عشان أشكرك بنفسي".

من جانبها قالت زوجته، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بحالة محمود بنفسه، فلو جمعت كل الكلام اللى فى الدنيا للرئيس عبد الفتاح السيسي مش هيوفيه حقه، لأن محمود كان معتمد عليا كليًا، ودلوقتى بدأ يتحرك وكمان قرارا تعيينى سينقذنى أنا وابنائى لحين استطاعت محمود الرجوع للعمل مرة أخرى، ونفسي اشكر الرئيس بنفسي على كل حاجة عملها.

ومن جانب اخر،قال الإعلامي أحمد موسى، إن المواطن محمود سمير، مريض السمنة المفرطة، أجرى العملية الجراحية على نفقة الدولة بعد قرار الرئيس السيسي. 

ومن جانبه قال الدكتور خالد جودت، رئيس قسم جراحة السمنة المفرطة بجامعة عين شمس خلال لقائه مع مراسل برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد "بدأنا علاج محمود على مراحل ثم أجرينا له العملية، ووزنه انخفض 20 كيلو"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يخسر محمود 170 كيلو جرام خلال عام
 
وقال محمود سمير : "سيادة الرئيس أثبت لي إنه أبويا، نفسى أقابله بس عشان أشكره بنفسي".
 
وأعربت زوجة محمود سمير عن سعادتها قائلة: "مكنتش مصدقة لما الإسعاف وصلت عشان تاخد محمود، والحمد لله حصلت على وظيفة، ولادي كانوا بيعانوا بسبب وضع أبوهم". 
 

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