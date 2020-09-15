اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 03:17 م
خالد صلاح
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الرئيس السيسى يبعث برقيات تهنئة لثلاث دول بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 02:49 م
الرئيس السيسى يبعث برقيات تهنئة لثلاث دول بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال الرئيس عبدالفتاح السيسى
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى ببرقيات تهنئة إلى الرئيس ناييب أرماندو بوكيلي رئيس جمهورية السلفادور، والرئيس إليخاندرو أدوارد جياماتي رئيس جمهورية جواتي مالا، والرئيس خوان اورلاندو هرنانديز رئيس جمهورية هندوراس؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. 

 


السيسى

يوم الاستقلال

السلفادور

هندوراس

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