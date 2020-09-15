الرئيس السيسى يبعث برقيات تهنئة لثلاث دول بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال

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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى ببرقيات تهنئة إلى الرئيس ناييب أرماندو بوكيلي رئيس جمهورية السلفادور، والرئيس إليخاندرو أدوارد جياماتي رئيس جمهورية جواتي مالا، والرئيس خوان اورلاندو هرنانديز رئيس جمهورية هندوراس؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.