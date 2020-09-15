اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 12:13 م
الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب ـ محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
 
 
وكان مجلس النواب وافق علي القانون، الذي ينص على أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئى، والذى يجب إيداعها بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.
 
 
 
 
 

السيسي

الجريدة الرسمية

المنفعة العامة

نزع الملكية

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