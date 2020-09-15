اليوم السابع
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التنمية المحلية تكشف ترتيب المحافظات الأكثر تقدما لطلبات التصالح

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 11:22 م
التنمية المحلية تكشف ترتيب المحافظات الأكثر تقدما لطلبات التصالح خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية
ماجد تمراز

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قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك زيادة في الإقبال، وذلك بسبب الإجراءات التى تم إعلانها من قبل الحكومة بشأن التسهيلات المقدمة للمتصالحين، والخصومات التي تم إعلانها من قبل المحافظين بشأن قيمة التصالح، التى تتراوح ما بين 20% إلى 70%، وإقرار الحد الأدنى للتصالح بقيمة 50 جنيها، لذلك نشهد إقبالا كبيرا من المواطنين للتقدم بالتصالح.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" الذى يذاع على قناة cbc: "هناك زيادة في ساعات العمل اليومية للموظفين الذين يتلقون طلبات التصالح، نظرا لزيادة أعداد الطلبات والمتصالحين، وتم عمل شوادر لاستقبال المواطنين خارج المراكز التكنولوجية لتلقي الطلبات، حتى لا يحدث تكدس داخل المراكز كإجراء احترازى، ويتم الرد على كافة استفساراتهم".

وقال: "محافظة المنوفية جاءت فى المركز الأول ويليها البحيرة بحوالي 137 ألف طلب تصالح، ثم القليوبية ثم الدقهلية، وتأتى بعد ذلك بقية المحافظات، والأعداد زادت بداية من يوم السبت الماضي، وسيتم تسخير تلك الأموال لدعم البنية التحتية فى المحافظات، والمبالغ التي تم تصحيلها قاربت الـ 7 مليار جنيه".

 


قانون التصالح

البناء المخالف

البناء على اراضى الدوله

شروط التصالح

رسوم التصالح

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