التعليم توضح حقيقة تداول أسئلة اختبار القبول لمدارس المتفوقين

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى حول تداول بعض أسئلة اختبارات القبول لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM)، التى بدأت يوم 13 سبتمبر 2020، تفيد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن لديها عدد كافي من نماذج الاختبارات التي تم إعدادها من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، بحيث يتم تقديم نموذج فى كل فترة من فترات الاختبار ولا يسمح نهائيًا بتكرار أى نموذج فى أى فترة أخرى من فترات الاختبارات، لمراعاة تكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين للاختبار.

وتؤكد الوزارة بأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حالة ثبوت أى مخالفات خلال الفترة السابقة أثناء انعقاد اختبارات الطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وفى حالة وجود أية شكاوى خاصة بالطلاب الذين لم يتمكنوا من إتمام الاختبار أو المتغيبين لعذر قهري يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني secomplain@moe.edu.eg على أن تتضمن الشكوى (اسم الطالب – رقم الجلوس – الرقم القومي – اسم لجنة الاختبار التي لم يتمكن من إتمام الاختبار بها – المادة – تاريخ الاختبار – اسم المدرسة المطلوب الالتحاق بها – توصيف المشكلة)، ومن يثبت لهم أحقية إعادة الاختبار سيتم عقد اختبار إعادة لهم يومي الأحد والإثنين الموافقين 2020/9/27 و 2020/9/28 كفرصة ثانية لهم.