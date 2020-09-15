التعليم العالى تعلن تفاصيل جامعة القاهرة التكنولوجية وبرامجها الدراسية.. صور

كتب محمد صبحى

أصدرت وزارة التعليم العالى بيانا منذ قليل، حول تفاصيل الجولة داخل جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، موضحة أنها تهدف إلى استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى، ومواز لمسار التعليم الأكاديمى، يحصل خريجوه على درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا.

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أن من أهداف الجامعة تطبيق التكنولوجيا واستغلالها لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوى العام والفنى لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ودعم الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم، بالإضافة إلى توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية وبما يسمح بإعداد خريج قادر على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

وتهدف الجامعة إلى إعداد كوادر تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار فى التعلم والتحول المرن بين التخصصات الفرعية، بالإضافة الى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقي التدريب والممارسة العملية المناسبة.

كما تسعى الجامعى إلى التطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية لجميع المراحل والمستويات الدراسية فيما يتعلق بالتعليم التكنولوجي لمواكبة التطورات السريعة في جميع الميادين، و تطوير علاقات الجامعات التكنولوجية العلمية والثقافية مع الجامعات والمؤسسات العلمية العربية والعالمية، من أجل تعزيز التعاون العلمى وتبادل الخبرات، وبما يضمن المساهمة فى تحقيق الأهداف التنموية، وتقديم المساعدة الفنية والمشورة الإدارية في مجال التعليم الفنى والتدريب.

وأشارت وزارة التعليم العالى إلى أن البرامج التى بدأت الدراسة بها (تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاوتوترونكس، والميكاترونكس).

وذكر البيان أن البرامج المقترح تنفيذها في السنوات القادمة (تكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة ومحطات الطاقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة التحكم والمراقبة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأنظمة الكهربية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة الإلكترونية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة نظم الاتصالات، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة والآلات الدقيقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الصناعات المعدنية، وتكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، وتكنولوجيا الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية).

وحول نظام القبول جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، تقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% من إجمالي عدد المقبولين، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، ونظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80٪ من إجمالي عدد المقبولين، لجميع المتقدمين اختبارات قبول.

واوضحت وزارة التعليم العالى أن هناك اختبارات للقبول لجميع المتقدمين، تتكون من 3 أجزاء، جزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وجزء لقياس مهارات الحاسب الآلي، وجزء للمعلومات العامة في الرياضيات، وتبلغ مدة الاختبار ساعة ونصف، ويبلغ عدد الأسئلة 50 سؤالاً اختياريًّا من بين متعدد، ويشترط الحصول على نسبة ٦٠٪ من الدرجة النهائية.

وأكدت وزارة التعليم العالى أن مدة الدراسة أربع سنوات (٢+٢) تتيح للطالب بعد أول عامين الحصول علي دبلوم مهنى فوق المتوسط، والخروج لسوق العمل، أو استكمال العامين للحصول على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا.

وتمنح جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية الدرجات العلمية الآتية:

1 - الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا فى التخصص

2 - البكالوريوس المهنية في التكنولوجيا فى التخصص

3 - الماجستير المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص

4 - الدكتوراة المهنية في التكنولوجيا فى التخصص

وعن البرامج الدراسية المفعلة هى طاقة جديدة ومتجددة ، و ميكاترونكس، اوتوترونكس، و IT

اما.البرامج الدراسية الجارى اعتمادها تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية

وحول البرامج الدراسية الجارى إعدادها:

· تكنولوجيا الانتاج والخدمات البترولية

· تكنولوجيا صيانة وتشغيل القطارات

· تكنولوجيا التصنيع

· أكواترونكس

· تكنولوجيا الفندقة والضيافة

وكشف بيان وزارة التعليم العالى عز المعامل الموجودة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، معمل الكهرباء والإلكترونيات، و معمل الإلكترونيات،و معمل كمبيوتر معمل فيزياء ،و معمل نيوماتيك وهيدروليك ،و معمل حساسات وقياسات، ومعمل CNC، و معمل طاقة جديدة ومتجددة،و معمل ميكاترونكس

وعن المعامل الجارى إعدادها والمطروحة للشراء، معمل مواد واختباراتها، و معمل PLC، و معمل كهرباء و الكترونيات السيارات ،ومعمل ثرموديناميكا، ومعمل سيارات ،و معمل IOT، و معمل ميكانيكا موائع وآلات توربينية، ومعمل الات كهربية، ومعمل قياسات كهربية، ومعمل تركيب وصيانة خلايا شمسية،وماكينة قطع بالليزر،و ماكينه قطع بالسلك،و ماكينة قطع بالمياه، و CNC معمل (فريزة مجهزة بالكمبيوتر)، و معمل اكواترونكس

وقالت الوزارة أنه إعداد الطلاب بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، برنامج الأوتوترونكس: ويضم 56 طالب ،وبرنامج الميكاترونكس: ويضم 80 طالب، و برنامج تكنولوجيا المعلومات: ويضم 46 طالب،و برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة: ويضم 71 طالب.