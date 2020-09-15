اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 10:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم العالى تعلن إنهاء مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان بـ180 مليونا.. صور

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 09:54 ص
التعليم العالى تعلن إنهاء مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان بـ180 مليونا.. صور مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن الانتهاء من مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان بتكلفة 180 مليون جنيه، موضحة أن المجمع يضم واحدة من أكبر قاعات المسرح بمصر، بعدد 1404 مقاعد (980 مقعد بالصالة الرئيسية، و424 مقعد بالبلكون)، بالإضافة الى خشبة المسرح بمساحة 600 متر مربع، وعدد 21 ستارة عرض خلفية، تعمل إلكترونياً بنظام رقمى لتغيير الخلفيات، وغرفة تحكم إلكترونى وبروجيكتور عرض سينما، وأجهزة تحكم للإضاءة، ونظام حركة أفقية (أسانسير مسرح) بنظام هيدروليكى بمساحة 40 متر مربع، كما تشمل القاعة عدد 2 بلكون دخول لبلكونة المسرح، و4 غرف بالكواليس، و6 غرف تغيير ملابس، بالإضافة إلى 3 غرف للصحافة، و 3 غرف للترجمة.

 

وأكد بيان صادر عن وزارة التعليم العالى صباح اليوم الثلاثاء ،  إمكانية إقامة العروض المسرحية والغنائية والموسيقية والمؤتمرات العلمية والدولية، وعروض الأفلام السينمائية، والمسابقات الشبابية وغيرها.

 

وأوضح البيان أن  المجمع يضم 6 قاعات ملحقة بقاعة المسرح الكبير، بمبنى العروض الفنية مجهزة بأدوات العرض والاتصالات التكنولوجية الحديثة؛ مما يتيح إمكانية إقامة المؤتمرات الدولية والمؤتمرات العلمية ومؤتمرات الشباب وغيرها من الفعاليات التى تتطلب إقامة عدة جلسات بشكل متواز فى نفس التوقيت، بالإضافة إلى إقامة الندوات والصالونات الثقافية وغيرها.

 

وأشار البيان إلى أن المجمع يضم متحفين، الاول متحف الفن المعاصروالذي يضم بين جنباته مجموعات من المقتنيات من اللوحات الفنية وأعمال النحت والخزف والجرافيك وغيرها، من أعمال فناني مصر التشكيليين والشباب وأبناء كليات الفنون من جامعة حلوان وقاعات للمعارض المتغيرة.

كما يضم المجمع متحف حلوان وهو متحف توثيقي يعرض فيه نماذج ومقتنيات لمدينة حلوان،وجنوب القاهرة على مر الأزمنة والعصور، بالإضافة إلى تاريخ جامعة حلوان منذ تأسيسها كأول جامعة تكنولوجية وفنية متخصصة في مصر.

 

كما يتضمن مبنى العروض المتحفية عدد 4 قاعات للاجتماعات، ومنطقة للاستقبال والمكاتب الإدارية والخدمات الخاصة بالمبنى.

 

IMG-20200915-WA0002
 

IMG-20200915-WA0001
 

 


التعليم العالى

جامعه حلوان

مجمع الفنون والثقافة

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم العالى تعلن تفاصيل جولتها داخل كلية التربية الرياضية بجامعة بنها

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 10:28 م

التعليم العالى تعلن تفاصيل مشروع المبنى الجديد لطب جامعة السويس

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 09:48 م

وزير التعليم العالى يكلف بإعداد تقرير حول ملابسات وفاة سيدة بمستشفى المنيا الجامعى

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 07:56 م

وزير التعليم العالى يبحث مع سفير السعودية علاقات التعاون العلمى والبحثى بين البلدين

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 04:24 م

وزير التعليم العالى يشدد على العمل الجاد فى ملف التجارب السريرية لفيروس كورونا

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 11:45 ص

التعليم العالى تعلن تسجيل 75 ألف طالب فى تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 10:51 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة