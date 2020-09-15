اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 09:18 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الأعلى للآثار " تؤكد الانتهاء من أعمال تطوير منطقة معابد فيلة بأسوان

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 07:51 م
"الأعلى للآثار " تؤكد الانتهاء من أعمال تطوير منطقة معابد فيلة بأسوان معابد فيلة
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهى المجلس الأعلى للآثار من أعمال مشروع تطوير منطقة معابد فيلة بأسوان، حيث تم انشاء مرسى داخلي خاص بالمنطقة وأماكن لانتظار الزائرين، بإلاضافة إلى رفع كفاءة نظام الاضاءة.
 
وأوضح الدكتور مصطفى وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المشروع يأتي ضمن خطة المجلس لتطوير  المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، وأن العمل بدأ بالمشروع في فبراير الماضي  ليصبح للمعبد مرسيين داخلين لتنظيم حركة السائحين وتفادي الزحام ، مضيفا ان أبعاد المرسى الجديد يبلغ 24 م x 6م، و به مقاعد انتظار، وكوبري خاص يبلغ طوله 18 متر، بالاضافة إلى مشاية بها مظله ، كما  ايضا تركيب أعمدة إنارة جديدة لتطوير منظومة الاضاءة بالمنطقة.
 

معابد فيلة

اسوان

الاثار

اخبار مصر

أسوان

تطوير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

متحف رشيد يستقبل وفد فرنسى من معهد الآثار الشرقية

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 11:53 ص

لجنة من محافظة أسوان تتفقد آثار جبل السلسلة

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 05:40 م

زاهى حواس يوضح سبب تأجيل إعلان الكشف الأثرى بمنطقة آثار سقارة

الأحد، 13 سبتمبر 2020 11:19 م

محافظ أسوان لـ"شباب أهل مصر " نتوسع فى إقامة المناطق الصناعية لجذب الإستثمارات

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 05:43 م

سفير كوريا الجنوبية يختتم زيارتة الى أسوان بجولة فى معبد أبوسمبل.. صور

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 04:36 م

صور.. مشروع قومى وإنجازات ضخمة.. أسوان تواصل تنفيذ المشروع الرئاسى لتأهيل وتبطين الترع ..إستهداف تأهيل 538 كم وجارى تأهيل 41 كيلو بتكلفة 70 مليون جنيه.. وطرح وإسناد 175 كم أخرى بتكلفة 504 مليون جنيه

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 04:12 م

السكة الحديد تقرر تشغيل قطارات روسية جديدة من القاهرة إلى أسوان والعكس اليوم

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 09:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة