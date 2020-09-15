اعرف إنجازات صندوق تحيا مصر في تطوير القرى الأكثر احتياجا.. فيديو

إبراهيم سعيد

أكد محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، أن الصندوق قطع شوطا مهما في المشاركة في كل ما يتعلق بخطة الدولة لتطوير القرى الأكثر احتياجًا، أو القضاء على ظاهرة العشوائيات، ومن ضمن هذه الأنشطة تطوير 3 قرى في محافظة سوهاج، وبالتحديد في مركز طهطا، وهم "شيخ زين الدين وعرب بخواج والسوالم"، والتي كانت تحتاج تدخلات في المجال الصحي والتعليمي، أو مراكز الشباب والوحدات الصحية والبيطرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، ON، إنه تم عمل بروتوكولات تعاون مع منظمة المجتمع المدني وتنسيقًا مع وزارة التنمية المحلية والتضامن للسير في إطار السياسة العامة للدولة.

وذكر أن الهدف من إنشاء الصندوق هو وجود آلية معاونة وموازية دائمًا لكل ما تقوم به الدولة لكي نكون قادرين على المساعدة في مختلف الأوقات العادية التي نعمل فيها في التنمية المستدامة أو في أوقات الكوارث والأزمات وهو ما كان ظاهرًا في أزمة فيروس كورونا وأزمة السيول سواء في عام 2016 أو عام 2020.

ومن جانب آخر، أعلن صندوق تحيا مصر، أنه من المزمع الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة لقرى الشيخ زين الدين والسوالم وعرب بخواج بمركز طهطا فى محافظة سوهاج، أكتوبر القادم، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا.

من جانبه قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن مشروعات المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ تدخلات تنموية في مجالات (الإسكان - الصحة – التعليم والتدريب – التكافل الاجتماعى- الخدمات الرياضية -التمكين الاقتصادى)، التى تنعكس على تحسين مستوى حياة أهالى القرى الثلاث.

وأضاف أن مشروعات المرحلة الثانية تشمل الوحدة الصحية بقرية الشيخ زين الدين بعد رفع كفاءتها الإنشائية، وكذلك توفير التجهيزات الطبية اللازمة، وتوفير 96 زيارة طبيب بتخصصات مختلفة لتوفير الرعاية الصحية لسكان القرية والقرى المجاورة.

كما تتضمن المشروعات رفع كفاءة مركز شباب قرية الشيخ زين الدين وتجهيز المركز بكافة الوسائل المساعدة من أجهزة ووسائل الدعم التكنولوجى.

وعن مشروعات قرية السوالم أشار عبد الفتاح، إلى أن المرحلة الثانية تتضمن دعم الخدمات التعليمية من خلال تطوير مدرسة السوالم الابتدائية المشتركة، وكذلك مدرسة السوالم الابتدائية بنين وتوفير كافة الوسائل التعليمية المتطورة داخل الفصول الدراسية وكذا تنمية مهارات وأدوات المعلمين.

كما تشمل المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بسوهاج دعم الخدمات الشبابية والتوعوية بقرية السوالم ومنها: رفع الكفاءة الإنشائية لمركز الشباب، بالإضافة إلى تجهيز المركز بأجهزة ووسائل الدعم التكنولوجي.

كما تشهد قرية السوالم استكمال شبكات المياه للمناطق المحرومة بالقرية، وأعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه المتهالكة وتجديد كامل غرف المحابس وتنفيذ أعمال الميكانيكا (تركيب واختبار)، لكامل الشبكة بأطوال 1030متر و825.5 متر و2750 متر، كما تم الانتهاء من تركيب عدد 664 وصلة منزلية.

وعلى مستوى مشروعات توفير سكن كريم لأهالي قرية السوالم، يجرى حاليا هدم وإعادة بناء 15 دمنزلا متدهورا بعد دراسة حالة قاطنيه، بالإضافة إلى تدبير بعض التجهيزات والفرش المنزلي.

في ذات السياق أوضح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إن مشروعات المرحلة الثانية تتضمن أيضا أعمالا بقرية عرب بخواج في عدة مجالات منها التعليم، وذلك بتطوير مدرسة عرب بخواج الإعدادية والتطوير الإنشائي لكامل مسطح المدرسة (مباني + تنسيق موقع)، وكذلك توريد أثاث حديث، وتنفيذ عدة برامج لتنمية القدرات للعاملين بالمدرسة، فضلا عن تطوير مدرسة الشهيد أحمد حسين عامر الابتدائية.

وفي مجال الصحة يتم رفع الكفاءة الإنشائية للوحدة الصحية بالقرية لتحسين الخدمة الصحية المقدمة، كذلك تدبير التجهيزات الطبية اللازمة، وتوفير 96 زيارة طبيب بتخصصات مختلفة لتوفير الرعاية الصحية لسكان القرية والقرى المجاورة.

أما قطاع الشباب والرياضة فتشهد قرية عرب بخواج رفع الكفاءة الإنشائية لمركز الشباب وتوفير الملاعب الأجهزة الرياضية.

وعلى مستوى تحسين بيئة السكن للأسر المستحقة بالقرية، فيجرى هدم وإعادة بناء 15 منزلا متدهورا بعد دراسة حالة قاطنيه، بالإضافة إلى تدبير بعض التجهيزات والفرش المنزلي.

ولفت تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى أن مشروعات تنمية قرى مركز طهطها تأتي ضمن برتوكولات تعاون مع صندوق أخبار اليوم لمواجهة الكوارث ومؤسسة مصر الخير، حث يشارك صندوق أخبار اليوم في تطوير عدد من المدارس ورفع كفاءة المنازل المتدهورة، حيث تم إعادة تأهيل ورفع كفاءة المدرسة الابتدائية المشتركة بقرية الشيخ زين الدين والتي تخدم 599 طالبا، فضلا عن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرية، ومن المزمع الانتهاء من تطوير عدد 30 منزلا بقريتي السوالم وعرب بخواج.

من ناحيتها ثمّنت فاطمة بركة رئيس مجلس أمناء صندوق أخبار اليوم لمواجهة الكوارث، التعاون مع صندوق تحيا مصر قائلة:"نسعى للاستفادة من خبرات "تحيا مصر" في تنفيذ المشروعات التنموية بالقرى الأكثر احتياجا، والوصول إلى أكبر نسبة من الفئات الاولى بالرعاية في مختلف المحافظات.

وأضافت أن صندوق أخبار اليوم يسعى دائما إلى المشاركة الفاعلة لمعاونة أجهزة الدولة في تحسين حياة الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المجالات، فضلا عن عقد شراكات مستمرة مع مختلف أطراف التنمية المجتمعية.

الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر افتتح في مارس الماضي أعمال المرحلة الأولى من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج وذلك في نطاق الثلاث قرى سالفة الذكر، وذلك في إطار برتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير يشمل ما يلي:

-دعم قطاع الصحة بالقرى (رفع الكفاءة الإنشائية لوحدتين صحيتين وتوفير التجهيزات الطبية الكاملة وإقامة القوافل الطبية وتوفير الكوادر الطبية).

-إحلال وتجديد شبكات المياه وتغيير الوصلات واستكمالها بالقرى الثلاث.

-تنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي وتوفير تمويل مشروعات صغيرة.

-دعم الخدمات التعليمية بتطوير ٩ منشآت تعليمية وتوفير التجهيزات والأثاث لكامل المدارس وتنفيذ برامج بناء القدرات للمدرسين حتى تكتمل تطوير كل جوانب العملية التعليمية.

-التطوير الإنشائي للوحدة البيطرية، وإقامة القوافل البيطرية وتوفير التجهيزات ، وورفع كفاءة مقدمي الخدمة.

-التطوير الانشائي لمركزي شباب بالقرى، والتطوير الإنشائي للمباني الملحقة بها ، تجهيز غرفة الحاسب الآلي، توفير ألعاب ترفيهية وأدوات رياضية للمركز، وتوفير شاشات عرض.

-دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أجهزة تعويضية.