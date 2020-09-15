أحمد كريمة عن حرق الجن للمنازل: عصابات سلفية يبتزون الناس ويروجون شائعات لمصالحهم

كتب محمد شرقاوى

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن حريق الجن للمنازل، قائلا: "هناك من يقولون على أنفسهم شيوخ وهما عصابات سلفية يبتزون الناس ويروجون شائعات بينهم من أجل مصالحهم، وأخذ الأموال منهم".



وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "إحنا فى العالم الثالث وفى أوروبا وأمريكا العالم الأول مفيش الحديث عن حريق الجن للمنازل.. يعنى الجن ساب مايكل وجى وماسك فى المسلمين والعرب.. والجن لا يسكن إلا فى الصحراء والأماكن التى لا يقطنها الإنسان".



وتابع أحمد كريمة: "الجن اللى بيطلب أن الشيخ يترك البيت ده واحد نصاب بينصب عليهم من أجل أن يأخذ البيت ليه.. يعنى لما يقول هناك جن يلبس سيدة وتحمل منه هذا كذب وهى تعلم أنها حملت سفاحا ولا يوجد هذه الخرافات".



من ناحية أخرى، قال "كريمة" إن الله سبحانه وتعالى أخفى زمن الموت عن الإنسان رحمة به، موضحا أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – شعر بأنه سيموت قبل وفاته. وذكر أنه قد تكون هناك خواطر أو شعور بالموت ولكنها ليست قاعدة، مشيرا إلى أنه قد تكون عند شخص من الأولياء.