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وزير النقل يكشف عن تكاليف ترميم عمارة الشربتلى بالزمالك وإجراءات الصيانة

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 11:24 م
وزير النقل يكشف عن تكاليف ترميم عمارة الشربتلى بالزمالك وإجراءات الصيانة
ماجد تمراز

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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه بمجرد رصد مشكلة عمارة الشربتلى فى الزمالك، تم تعيين لجنة هندسية متخصصة من 6 أساتذة من كلية الهندسة بكافة التخصصات، من الأساسات وميكانيكا التربة والهياكل، وتم عمل تقرير أنه مع بعض الإجراءات ستكون عمارة الشربتلي آمنة 100%، مشيرا إلى أن الوزارة في هذا الأمر كانت تعتبر خصم، وكانت تلك اللجنة محايدة، فتم تدعيم الأرض وصيانة العمارة، وتم عمل حقن للتربة، وحائطين من الخرسان، كما قال الكتاب.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "تم تنفيذ كل التوصيات التي نص عليها تقرير اللجنة الاستشارية الذي تم تقديمه لمركز بحوث البناء، وتم عمل كل أعمال الإصلاح ورفع الكفاءة، وتم تأجير الشقة الموجودة في الدور الأول حتى يطمئن الناس وإحنا قاعدين حتى يوم 22 سبتمبر، وهيكون لينا مكتب هناك لزيادة الاطمئان، وبحب أطمنهم العمارة أصبحت آمنة بنسبة 100%".

 

وأوضح أن تكلفة الترميم من 10 إلى 12 مليون جنيه، وتحملت الشركات المشاركة في الترميم، مقابل حصولهم على مبلغ بسيط، عبارة عن إيجار للمدة الي قضاها المواطنين خارج منازلهم، مشيرا إلى أن المترو إذا مر بجوار المنزل لن يشعر به السكان لأنه تم "تبطين" الأرض وأصبحت أكثر صلابة وتم عزل المترو تماما.

 

وقال إن الهبوط الذي حدث في سفارة البحرين تم حقن الأرض حقن خرساني شديد الصلابة، وأصبحت الأرض قوية للغاية، وتم بناء السور كما كان وكل شئ عاد كما كان في السابق.

 

وأكد أن هناك شركة مصرية تعمل في مجال إدارة تشغيل مترو الأنفاق، ويتم الآن تكملة الخط الثالث للمترو، مشيرا إلى أنه لن يتم ترك الشركة العالمية تحديد سعر تذكرة المترو، لأنه إذا ترك لها الأمر ستغالي في سعرها بشكل كبير، ومع نهاية الخط الثالث والرابع قد نرى شركات عالمية كبرى، مشيرا إلى أن هناك شركات قطاع خاص مصري بالتعاون مع شركات قطاع خاص أجنبي تعمل في مشروعات وزارة النقل.

 

وقال: القطارات السريعة الجديدة ستضاهي الطائرات في نظافتها وإمكاناتها، والقطار الذي سيخرج من الغردقة إلى باقي المحافظات تم العمل فيه من قبل القطاع الخاص".

 


النقل

وزاره النقل

عماره الشربتلى

مترو الانفاق

الزمالك

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