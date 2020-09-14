اليوم السابع
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وزير النقل يشهد انتهاء إصلاح عمارة الشربتلى بالزمالك وعودة سكانها لشققهم

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 09:35 ص
وزير النقل يشهد انتهاء إصلاح عمارة الشربتلى بالزمالك وعودة سكانها لشققهم المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى

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شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل انتهاء إصلاح عمارة الشربتلى بالزمالك بعد ترميمها، عقب الأضرار التى لحقت بها أثناء حفر مسار المترو وكذلك سفارة البحرين، حيث عاد اليوم سكان العمارة لشققهم، بعد استكمال أعمال الإصلاح.
 
وقالت الهيئة القومية للأنفاق إنه لم يحدث أى نوع من الانهيارات بعمارة رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك ولكن حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط فى الساحة الأمامية والسور الخارجى لسفارة دولة البحرين، وتم إصلاحه ومعالجته والاطمئنان لسلامة العمارة وكذلك السفارة.
 
وأضافت الهيئة أن الجهات الاستشارية ومقاول المشروع قد اتخذت الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائى، كما تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتعويضهم ماليا للإقامة البديلة لحين الإنتهاء من الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلى العقار مرة أخرى.

عمارة الزمالك

سفارة البحرين

مترو الزمالك

المترو

اخبار مص

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