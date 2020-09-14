اليوم السابع
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وزير السياحة والآثار يلغى نتائج انتخابات غرفة الشركات ويعين لجنة تسيير أعمال

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 02:11 م
وزير السياحة والآثار يلغى نتائج انتخابات غرفة الشركات ويعين لجنة تسيير أعمال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والدكتور نادر الببلاوى
كتبت آمال رسلان

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أصدر الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار قرارا بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة التى عُقدت بتاريخ 31/10/2018، تنفيذا لحكم قضائى، وينص القرار على تشكيل لجنة لتسيير أعمال الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى، وعضوية كلٍ من نورا على، وكريم محسن، وأحمد إبراهيم، وهشام أمين.
 
وتتولى اللجنة مباشرة أعمال مجلس إدارة الغرفة لمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب.
 
وفى سياق متصل، استقبل الدكتور خالد العناني، فى مكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، الدكتور نادر الببلاوى لمناقشة المحاور الرئيسية لخطة العمل خلال الفترة المقبلة.
 
حضر اللقاء رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورئيس غرفة المنشآت الفندقية.
 
وحرص الوزير على تقديم الشكر للمجلس السابق لإدارة غرفة الشركات السياحية برئاسة حسام الشاعر، على ما بذلوه من جهد خلال الفترة السابقة للنهوض بقطاع السياحة وخاصة لعملهم فى فترة صعبة استطاعوا خلالها أن يؤدوا عملهم باقتدار.
 
كما تمنى الوزير التوفيق والنجاح للجنة تسيير الأعمال الجديدة فى تنفيذ مهامها ومسئولياتها على أكمل وجه خلال الفترة المقبلة.
 
جدير بالذكر أن الدكتور نادر الببلاوى له خبرة واسعة بالمجال، فمنذ عام 1996 كان عضوا فى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ثم عضو فى مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ثم شغل منصب نائب رئيس الاتحاد.
 
 
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اخبار مصر

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