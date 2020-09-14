وزير الرى يبحث ما تم تنفيذه فى المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع

كتبت أسماء نصار

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مع المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس مصلحة الرى، لمتابعة الأعمال الجارية بالقطاعات التابعة للمصلحة وأهمها المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والتحول إلى الرى الحديث والاطمئنان على حالة مخرات السيول وجاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار والسيول.

يشار إلى أن قطاع الرى وضع عدد من المحاور للتعامل مع موسم الصيف، التى ساعدت فى عدم حدوث أى شكاوى نقص مياه حيث تم زيادة برنامج التصرفات خلف خزان أسوان بشكل تدريجى لمواكبة الاحتياجات المائية كما تم التنسيق مع الإدارات المركزية لصيانة المجارى المائية لاستيعاب التصرفات القصوى وكذلك الإدارات العامة للرى لمداومة المرور ومتابعة الجسور والإفادة بالموقف أولاً بأول لإمكان اتخاذ اللازم.

وبحث الدكتور عبد العاطى، آلية إستخدام الطاقة المتجددة فى ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيراً لنفقات التشغيل والصيانة وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم فى عدد ساعات التشغيل.

وانتهى قطاع المياه الجوفية من تجهيز 117 بئر للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات الوادى الجديد وصعيد مصر وسيناء والواحات البحريه ، وكذلك قام قطاع المياه الجوفية بوضع خطه لتحويل تشغيل 165 بئر بالوادي الجديد للعمل بالطاقة الشمسية وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الوادى الجديد لتجهيز عدد 85 بئر بالمحافظة للعمل بالطاقة الشمسية ومن المستهدف تحويل باقى الابار للعمل بالطاقة الشمسية فور الإنتهاء من تنفيذ أعمال البروتوكول.

الجدير بالذكر أن القطاع يقوم حالياً بتجهيز عدد 81 بئر للعمل بالطاقة الشمسية بصعيد مصر والواحات البحرية.