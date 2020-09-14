وزير التعليم العالى يشدد على العمل الجاد فى ملف التجارب السريرية لفيروس كورونا

كتب محمد صبحى

عقد مجلس إدارة المركز القومى للبحوث اجتماعًا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، بحضور الدكتور محمد هاشم رئيس المركز، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمى للوزارة، وأعضاء مجلس الإدارة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية الاجتماع أكد الوزير، على تقديم سبل الدعم للمركز القومى للبحوث؛ لتذليل كافة العقبات من أجل إيجاد حلول لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أهمية الدور الذى يقوم به المركز القومى للبحوث فى مجال البحث العلمى، لافتًا إلى أن المركز القومى للبحوث يمتلك التخصصات والمهارات التى تجعله على رأس المعاهد البحثية.

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية العمل الجاد فيما يخص ملف التجارب السريرية، مشيرا إلى أهمية استغلال الوقت جيدا فى هذا الملف.

من جانبه أشار الدكتور محمد هاشم إلى حل كافة الأمور الإدارية الخاصة بملف التجارب السريرية، موجها الشكر للوزير على دعمه الدائم للمركز القومى للبحوث.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة التدريس والتي تتعلق بالترقيات، والتعيينات.