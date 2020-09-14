اليوم السابع
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وزير الأوقاف: الحفاظ على نظافة المساجد من تعظيم شعائر الله وخدمتها شرف

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 02:00 ص
وزير الأوقاف: الحفاظ على نظافة المساجد من تعظيم شعائر الله وخدمتها شرف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الحفاظ على نظافة المساجد أو الإسهام في نظافتها، وحرص العاملين به على نظافتها الدائمة وبذل أقصى ما في وسعهم لذلك، هو من باب تعظيم شعائر الله، "وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ".

وتابع جمعة فى تصريحات له اليوم الاثنين:"ونؤكد أن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف، و إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، فجدد النية ، وحول الوظيفة إلى رسالة، واخدم بيت الله عز وجل بلا حدود، ولا تدخر جهدا ولا وسعا، وإذا كان الأجر على خدمة بيوت الله (عز وجل) أجرا عظيما تحفه البركة في الدنيا والرحمة في الآخرة، فإن التقصير في المهام الواجب القيام بها وخيم العاقبة على المقصرين في ذلك من المكلفين به، ومن ثمة وجب التفاني في العمل من كل من شرفه الله (عز وجل) بخدمة بيوته".

واختتم وزير الأوقاف:"وعلى كل عمار بيوت الله (عز وجل) وقاصديها تعظيم حرمات الله عز وجل فيها، فندخلها في سكينة ووقار، ونحافظ على نظافتها، ونسهم في ذلك ما استطعنا، ونأتيها في أحسن وجوه النظافة والطهارة والبهاء والنقاء ظاهرا وباطنا، استجابة لقول الله عز وجل: " يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ".


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