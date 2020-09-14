اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 سبتمبر 2020 05:53 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البيئة تتخذ الإجراءات القانونية حيال جنوح المركب السياحى بالبحر الأحمر

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 05:45 م
وزيرة البيئة تتخذ الإجراءات القانونية حيال جنوح المركب السياحى بالبحر الأحمر إجراء التقييم النهائى للاضرار البيئية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه جار التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال واقعة جنوح أحد المراكب السياحية بمنطقة الشعاب المرجانية بالقرب من محمية جزر البحر الأحمر الشمالية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
 
وكانت محميات البحر الأحمر قد تلقت إخطارا من الأجهزة المعنية بتعرض إحدى المراكب السياحية غير المصرية للجنوح بمنطقة شعاب مرجانية بجزيرة طوال شمال الغردقة بالبحر الأحمر حيث تم تشكيل لجنه فور الأخطار والتوجه إلى مكان الواقعة لمعاينة المركب.
 
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم تقييم الأضرار البيئية مبدئيا، كما أوصت اللجنة بتعويم المركب مع اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية حيال حدوث أى تلوث بحرى ناتح عن خزانات الوقود وزيوت المحركات بمياه البحر على أن يعقب ذلك إجراء التقييم النهائى للأضرار البيئية لمكان جنوح المركب بعد عملية التعويم و سحب المركب.
 
WhatsApp Image 2020-09-14 at 5.22.20 PM
 

WhatsApp Image 2020-09-14 at 5.21.52 PM (1)
 

WhatsApp Image 2020-09-14 at 5.21.52 PM
 

WhatsApp Image 2020-09-14 at 5.21.51 PM (1)
 

WhatsApp Image 2020-09-14 at 5.21.51 PM
 

WhatsApp Image 2020-09-14 at 5.21.50 PM
 

 


وزارة البيئة

محميات طبيعية

البحر الاحمر

محميات الجزر الشمالية

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة البيئة تؤكد التنسيق مع عدة وزارات بينها "الداخلية" لمتابعة حرق قش الأرز

الأحد، 13 سبتمبر 2020 08:20 م

وزيرة البيئة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان محطة معالجة صرف صحى سخا

الأحد، 13 سبتمبر 2020 03:11 م

وزيرة البيئة تعلن الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات خلال 5 أشهر

الأحد، 13 سبتمبر 2020 01:58 م

وزيرة البيئة تستدعى الحماية المدنية بكفر الشيخ لإخماد حريق نشب بمخلفات صلبة

الأحد، 13 سبتمبر 2020 01:14 م

وزيرة البيئة ومحافظ كفر الشيخ يتابعان أعمال قياس عوادم السيارات بكمين القرضا

الأحد، 13 سبتمبر 2020 11:47 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة