وزيرا الرى والسياحة يؤكدان استمرار دعم أنشطة القطاع السياحى بنهر النيل

كتبت آمال رسلان

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطى ، وزير الموارد المائية والرى، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والوفد المرافق له، اليوم الاثنين ، وذلك لبحث المشاكل المتعلقة بالقطاع السياحى على مجرى نهر النيل وذلك بحضور قيادات الوزارتين ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، ووافق الوزيران على استمرار تقديم الدعم للمنشآت السياحية بمجرى نهر النيل والفنادق العائمة وجدولة المديونيات المتأخرة بالسنوات الماضية والتأكيد على حزمة من التوصيات تُبشر بمزيد من الخير للقطاع السياحى بنهر النيل.

تم خلال اللقاء التوجيه لأجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى تأجيل أية إجراءات للحجز الإداري على أصحاب المديونيات المتأخرة علي مجري نهر النيل لمدة عام؛ مع قيام الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالتنسيق مع أصحاب الأنشطة لجدولة المديونيات الخاصة بهم لضمان الإلتزام بسداد مستحقات الدولة وذلك في ضوء السعي لدعم القطاع السياحي ودفع عجلة الإستثمار .

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عقد الاسبوع الماضى اجتماعاً موسعاً مع بعض المستثمرين وممثلي السياحة الثقافية ومديري الفنادق في الأقصر، وذلك لمناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع وتنشيط حركة السياحة الثقافية بعد استئنافها اعتبارا من أول سبتمبر الجاري.

وعرض المستثمرون عدد من المقترحات لدعم السياحة الثقافية، منها السماح بإجراء تحليل PCR بمطاري الأقصر وأسوان للسائحين الذين لم يتمكنوا من تقديم شهادة تفيد بإجراء التحليل “بنتيجة سلبي" "قبل 72 ساعة على الأكثر من موعد زيارتهم لمصر، وذلك على غرار ما يتم في بمطاري شرم الشيخ والغردقة مما سيساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة الى هاتين المحافظتين ، كما طالبوا بأن يتم منح الذهبيات والبوتيك أوتيل في الأقصر ترخيصاً سياحياً.

كما طالبوا بمد فترة الانتفاع بمبادرة "صيف في الصعيد" والتي أطلقتها الوزارة لتشجيع السائحين على زيارة الأماكن الأثرية من خلال منح تخفيض بنسبة 50% على أسعار التذاكر الكاملة للزائرين الأجانب بالمتاحف والمواقع الأثرية في الصعيد، وذلك حتي شهر ديسمبر تزامنا مع بدء انتعاش السياحة الثقافية في الموسم الشتوي ، وطالبوا أيضا النظر في تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي للأقصر وأسوان مما سيساهم في تنشيط حركة السياحة إلى هاتين المحافظتين.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد العناني ، إلى أنه سيتم دراسة كافة طلباتهم ومقترحاتهم وبحث إمكانية تنفيذها، مؤكدا على أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل النهوض بالقطاع السياحي وتقوم بتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل به وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، يحرص منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار في ديسمبر الماضي على عقد لقاءات موسعة ومستمرة مع العديد من المستثمرين السياحيين بالمحافظات السياحية المختلفة منها البحر الأحمر وجنوب سيناء وطابا ونوبيع والأقصر وأسوان للاستماع لمقترحاتهم لدعم وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر.