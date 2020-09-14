اليوم السابع
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وزارة المالية تشرح أهداف إطلاق موازنة المواطن

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 07:30 م
وزارة المالية تشرح أهداف إطلاق موازنة المواطن وزارة المالية
كتب أحمد عرفة

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قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية والمتحدث الرسمى لشئون الموازنة بوزارة المالية، إن موازنة المواطن التي أعلنت عنها وزارة المالية هدفها هو إطلاع المواطن بشفافية حول موازنة بلده وتعريفه كيف أن الضرائب التي سيدفعها بشكل مباشر أو غير مباشر ستعود عليه بالنفع. وأضافت في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن موازنة المواطن هدفها أن تكون وثيقة لكل مواطن، لافتة إلى أنه سيتم إجراء جلسات استماع جماهيرى يشارك فيها المواطنين والاطلاع على مقترحاتهم ووجهات نظرهم بشأن الموازنة.

ولفتت سارة عيد، إلى أن موازنة المواطن ستجعله يعرف ما هي المشروعات والخطة الاستثمارية التي سيتم تمويلها من موازنتها هذا العام خلال الفترة المقبلة، ويكون المواطن شريكا فعالا فيما يخلص بموازنة بلاده، بجانب توفير مصادر تمويل دون إخلال بالدين العام.

يشار إلى أنه للعام السادس على التوالى أصدرت وزارة المالية موازنة المواطن للعام المالى 2019/2020، وهى من أهم الوثائق المالية التى تنشرها وزارة المالية لتعزيز مشاركة المواطنين فى صياغة أولويات السياسات المالية وتعريف الرأى العام برؤية الإصلاح الاقتصادى بشكل عام والسياسات المالية والضريبية الحاكمة لإعداد الموازنة بوجه خاص وذلك بلغة سهلة ومقروءة لجميع أطياف المجتمع.


وزارة المالية

موازنة المواطن

الاقتصاد المصري

اخبار الاقتصاد

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