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ندوة بجامعة حلوان للتوعية بخطورة قرصنة البيانات الشخصية عبر شبكات التواصل الاجتماعى

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 11:00 ص
ندوة بجامعة حلوان للتوعية بخطورة قرصنة البيانات الشخصية عبر شبكات التواصل الاجتماعى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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نظم مركز البحوث والاستشارات القانونية والتدريب المهنى كلية الحقوق جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة و الدكتورة فاطمة الرزاز عميد الكلية ندوة بعنوان: "قرصنة البيانات الشخصية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وإيقاف الابتزاز الإلكترونى"، يحاضر فيها الدكتور عمرو شكرى، القبطان خبير الإرهاب الإلكترونى وأمن المعلومات بالاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
 
وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، تهدف الندوة إلى التوعية بأهمية ميكنة قطاعات الدولة، أهمية تفعيل مفهوم الأمن السيبرانى، والتوعية بأهمية المحافظة على البيانات الشخصية، التى تمثل الجانب الهام من بيانات الدولة، والتوعية بمفهوم ونطاق جرائم المتعلقة بأمن المعلومات. 
 
كما تتضمن مجموعة من المحاور حول مفهوم أمن المعلومات؟ وما المقصود بميكنة قطاع الدولة ؟ وكيف؟، وما الفرق  البيانات الشخصية والبيانات الحساسة؟، الفرق بين الحماية السيبرانى والحماية الجنائية؟، ما هى أهم صور الانتهاكات؟، ما المقصود بالتصيد؟، المقصود ببرامج الفدية؟، ما المقصود بالطب الشرعى الرقمى؟، ما المقصود بحماية الاشياء؟، ما هو دور الذكاء الاصطناعى فى وقف الانتهاكات؟، كيفية تكاتف المواطن والدولة لحماية الدولة من الهجمات الخارجية والداخلية؟.
 
ويشرف على الندوة  الدكتور محمود حجازى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة ريهام منصور مدير مركز البحوث والاستشارات القانونية والتدريب المهنى.
 
وتعقد فعاليات الندوة فى تمام الساعة الحادية عشر صباح  الخميس المقبل  17 سبتمبر  بقاعة المحكمة بالكلية.

جامعة حلوان

ماجد نجم

قرصنة البيانات

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