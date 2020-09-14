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نجدة الطفل يؤكد عقوبة استغلال اليوتيوبر أحمد حسن وزينب لطفلتهما قد تصل للمؤبد

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 11:45 م
نجدة الطفل يؤكد عقوبة استغلال اليوتيوبر أحمد حسن وزينب لطفلتهما قد تصل للمؤبد أحمد حسن وزينب
ماجد تمراز

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قال صبري عثمان، رئيس خط نجدة الطفل، إن اليوتيوبر التى تدعى "زينب" قامت بعمل فيديو لإخافة ابنتها الصغيرة من خلال دهان وجهها باللون الأسود، مشيرا إلى أن الأمر خرج من نطاق فيديوهات عادية إلى استغلال طفلة، موضحا أن هذه المرة تختلف عن الحادثة السابقة التى تم حفظ المحضر فيها، ومن الواضح أن الأمر وراءه أمراض نفسية.

وأضاف عثمان خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة mbc مصر، أنه تم إحالة الأمر للنائب العام وتم فتح تحقيق في هذا الأمر، وتم الانتقال إلى العنوان المتواجد فيه ولكنه لم يكونوا موجودين، وهناك حديث أنهما خارج مصر، موضحا أن هناك اتهامان ضدهما أولهما استغلال طفل وعقوبته 5 سنوات، والاتهام الآخر الاتجار بالبشر وتصل عقوبته القصوى إلى المؤبد.

 


احمد حسن

احمد حسن وزينب

نجدة الطفل

أحمد حسن وزينب

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