اليوم السابع
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مدير مجمع الفنون يكشف امتلاك "قصر عائشة فهمى" لوحات فنية عالمية هامة

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 08:29 م
مدير مجمع الفنون يكشف امتلاك "قصر عائشة فهمى" لوحات فنية عالمية هامة إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون
ماجد تمراز

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قال أسامة اللبان، مدير مجمع الفنون "قصر عائشة فهمى"، إن المتحف الخاص بالمجمع يسعى إلى امتلاك عدد من التحف الهامة في تاريخ مصر، وعدد من الأعمال الهامة لمشاهير الفن في العالم، حيث إن لوحة واحدة في المعرض ربما يتم عمل عرض خاص لها في أوروبا، حيث تتميز تلك الأعمال بقيمة فنية كبيرة.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة، أن مصر كانت ومازالت مركزا فنيا للعالم، مشيرا إلى أن تلك اللوحات كانت مقتنيات وزارة الثقافة، ويتم عرضها في المعرض، حيث إن المعرض سيكون متاحا للجمهور بدءا من الغد، بعد الافتتاح مباشرة، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.

وأوضح أنه يتم عمل نشرات إعلامية عديدة لكل وسائل الإعلام في العالم، مشيرا إلى أن المكان دائم الزيارات، وقد تم التخطيط للمكان قبل افتتاحه أن يكون مكانا جماهيريا، حيث تم إعداده لاستقبال كم كبير للغاية من كافة فئات المجتمع، وكل الفئات تسعى لمتابعة ما يعرض في المعارض التي تقام داخل مجمع الفنون.


فصر عائشه فهمى

مجمع الفنون

معرض فنون

لوحات هامه

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