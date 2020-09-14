محمود سمير يجرى عملية السمنة المفرطة..ويؤكد: نفسى أقابل الرئيس وأشكره.. فيديو

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المواطن محمود سمير، مريض السمنة المفرطة، أجرى العملية الجراحية على نفقة الدولة بعد قرار الرئيس السيسي.

ومن جانبه قال الدكتور خالد جودت، رئيس قسم جراحة السمنة المفرطة بجامعة عين شمس خلال لقائه مع مراسل برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد "بدأنا علاج محمود على مراحل ثم أجرينا له العملية، ووزنه انخفض 20 كيلو"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يخسر محمود 170 كيلو جرام خلال عام.

وقال محمود سمير : "سيادة الرئيس أثبت لي إنه أبويا، نفسى أقابله بس عشان أشكره بنفسي".

وأعربت زوجة محمود سمير عن سعادتها قائلة: "مكنتش مصدقة لما الإسعاف وصلت عشان تاخد محمود، والحمد لله حصلت على وظيفة، ولادي كانوا بيعانوا بسبب وضع أبوهم".