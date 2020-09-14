اليوم السابع
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متحدث الوزراء يؤكد مراقبة يومية لقاعات الفنادق لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 09:53 م
متحدث الوزراء يؤكد مراقبة يومية لقاعات الفنادق لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية متحدث مجلس الوزراء
كتب عامر مصطفى

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرارات اجتماع اللجنة العليا أبرزها يتعامل مع معاناة فئة أصحاب قاعات الأفراح، وتم السماح لعمل القاعات المكشوفة بدءا من يوم 21 سبتمبر، بحد أقصى 300 فرد.

وأصاف المستشار نادر سعد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن القاعات المرتبطة بالفنادق يكون عليها مراقبة يومية لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية وشروط السلامة الصحية.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه تم السماح للفنادق بإقامة المؤتمرات بعدد لا يتجاوز الـ150 فردا، لافتاً إلى أن هناك متابعة لما يحدث في المحيط الإقليمي وتدل على أن الموجة الثانية ظهرت في إحدى الدول بقوة، وفي كل الأحوال نتحسب لأي ظروف أسوأ في التعامل مع فيروس كورونا.

وتابع: مازال هناك 21 مستشفى عزل تعمل ولكن بطاقة قليلة تدل على انخفاض الإصابات، ونحن مستعدون لإضافة 320 مستشفى عزل جديدة إذا ظهر ارتفاع في إصابات الفيروس، ووعي المواطن المصري هو الذي مكنا من اتخاذ تلك القرارات، لافتاً إلى أن هناك قنوات اتصالات يؤمن أنها تصل لعلاج قريب للقضاء على هذا الفيروس، وسوف تحصل مصر على 30 مليون جرعة بشكل مبدئي.


متحدث مجلس الوزراء

قاعات الافراح

فتح قاعات الافراح

قرارات الحكومة اليوم

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