اليوم السابع
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متحدث الوزراء: صلاة الجنازة ستقام بعد أى فرض من الفروض بعدد قليل

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 10:49 م
متحدث الوزراء: صلاة الجنازة ستقام بعد أى فرض من الفروض بعدد قليل نادر سعد
كتب محمد شرقاوى

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قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه بحد أقصى 300 شخص يحضر الفرح فى قاعة الأفراح وبشرط أن تكون مفتوحة، اعتبارا من تاريخ 21 الشهر الجارى، ولابد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه التاسعة المذاع على قناة مصر الأولى، أن صلاة الجنازات سيتم السماح بها فى الأبنية المفتوحة، والصحن المفتوح، وصلاة الجنازة لا تقام فى وقت الصلاة المفروضة، ولكن بعد فترة من صلاة الفروض الأساسية بعدد قليل، مؤكدا أن الصحة العالمية تؤكدا أن انتشار وباء كورونا أقل فى الأماكن المفتوحة.

وتابع أن لن يتم السماح بالفتح الجزئى للقاعات المفتوحة بدأ من يوم 21 من الشهر الحالى، ورئيس الوزراء هو الذى سيحدد الفتح يوم 21 من الشهر الحالى.

وكان قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن هناك عدة إجراءات احترازية حددها وزارة الأوقاف بشأن عودة صلاة الجنازة في المساجد، موضحا أن تلك الإجراءات التي تم تحديدها تم توزيعها على المساجد للالتزام بها ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن المصريين عرفوا نعمة عودة صلاة الجنازة بعد أن افتقدناها خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا.

ولفت رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى أن أبرز الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال أداء صلاة الجنازة هو التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، بجانب أن الصلاة لن تكون عقب صلاة الجماعة فلابد أن يكون هناك فارق في التوقيت بين صلاة الجماعة وصلاة الجنازة تجنبا للزحام.

وأوضح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزراء تفتتح الكثير من المساجد خلال الفترة الراهنة، في جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن الوزارة ستفتتح 73 مسجدا خلال الفترة المقبلة.


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