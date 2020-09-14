لماذا تحصر إيران نفسها فى دور الشر بالعالم؟.. حلقة جديدة من بص العصفورة

في حلقة جديدة من برنامج بص العصفورة، تسلط الزميلة هناء أبو العز، الضوء على وضع إيران الدولى، واتخاذها موقف عدائى دائمًا، وتهديدها بين الحين والآخر، بالصواريخ الإيرانية.

وتشير الحلقة إلى بداية ثورة إيران سنة 1979 والتي أطاحت بحكم الشاه محمد رضا بهلوى الذى كان مدعوم من أمريكا وبريطانيا، وظهور آية الله الخمينى، وأهداف المشروع الإيراني، في تمثيل المسلمين وحكم العالم الإسلامي وفق نظرية الولي الفقيه.

وبدأت إيران تنفيذ مخططها فى السيطرة على الدول العربية والخليج، وعلى مدار 40 سنة، حاولت إيران التسرب داخل دول الخليج الأربعة السعودية والإمارات والبحرين والكويت، وحاولت بكل قوة تمويل بعض الحركات المتشددة فيها، لكن هيهات مع قوة الحكومات التي عرفت كيفية التعامل مع خدعها وألاعيبها وأذاقتها ويلات الفشل.

وأشارت الحلقة إلى اعتماد إيران على موقعها الاستراتيجي، لتهديد العالم، بالإضافة إلى عدم اكتفائها بحدودها، وتهديدها ببناء مدن صواريخ تحت الأرض بامتداد الخليج العربى، كفيلة لجعلها كابوس وجحيم لكل أعداءها .

البرنامج اعداد وتقديم هناء أبو العز، ويذاع الاثنين من كل أسبوع، رئيس التحرير حسن مجدى، ومونتاج خلود رفعت، وتصوير جامايكا، وإخراج شادى أبو الحسن.