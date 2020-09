غادة والي: قوة وتأثير الرياضة تمكننا من إعادة البناء بشكل أفضل بعد كورونا

أكدت الدكتورة غادة والى، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، إيمانها بقوة تأثير الرياضة على الشباب والفتيات وقدرتها على إعادة بناء العالم بشكل أفضل بعد انتهاء جائحة كورونا، مشيرة إلى أن العالم يحتاج الرياضة من أجل محاربة الفساد والجريمة.

I believe in the power of sports to make youth healthy & happy, help women & girls rise, bring jobs & enable us to build back better post-COVID. To channel this power we need to protect sports from corruption & crime. Proud to join efforts w/@FIFAcom https://t.co/y0urZs2UZg pic.twitter.com/kqiSkqGmxo