غادة والى ورئيس فيفا يوقعان اتفاقية للتصدى للفساد فى الرياضة.. صور

كتب مدحت وهبة

وقعت غادة والى، وكيل أمين عام الأمم المتحدة، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا اليوم، اتفاقية مع جيوفانى انفانتينو، رئيس فيفا للتصدى للفساد فى الرياضة وفى كرة القدم وتحديدا فى المسابقات الرياضية.

تستهدف الاتفاقية عدة أهداف منها وضع برامج تدريبية وتقديم دعم فنى للتصدى ولمنع التلاعب أو الفساد فى المسابقات الرياضية ونشر قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وتبنى ونشر قيم النزاهة وحماية لعبة كرة القدم من أى فساد مؤسسى، كذلك استخدام الرياضة وكرة القدم كأداة لتنمية وحماية الشباب ومنع الجريمة والوقاية من تعاطي وإدمان المخدرات، والتعاون فى إجراء الدراسات والفعاليات المعنية بسبل منع الفساد فى الرياضة، وخاصة في المسابقات، بجانب تطوير ونشر أدلة فنية وبرامج عمل، وكذلك اتخاذ كل التدابير للحد من العنف في الرياضة وخاصة مع الأطفال وبين الشباب، بالإضافة إلى تشجيع ودعم التدابير الخاصة بدمج المرأة كلاعبة ومحكمة ومعلقة رياضية ومتفرجة وجعل الملاعب مكانا آمنا للمرأة.

وتعهد الجانبين بالعمل معا والتعاون مع الاتحادات الوطنية والمنظمات الإقليمية لمواجهة الفساد وحماية الشباب والنشء وحماية اللعبة والتوسع في دمج المرأة والاتفاق على تشجيع لاعبى كرة القدم المؤثرين في الشباب دوليا ومحليا لأداء دور اجتماعي تنموي كقدوة للنشء، وبعد التوقيع الذي حضرته عدة دول تحدث سفير روسيا ومندوبها الدائم باعتبارها نظمت كأس العالم الماضية ومندوبي إستراليا ونيوزيلندا لكونهما ستنظمان معا بطولة العالم للكرة النسائية في 2023 و تعهدت الدول بمساندة المبادرة واهتمامها بتنفيذ بنودها .



وصرحت غادة والى، أن حجم صناعة الرياضة بلغ 756 مليار دولار وأن ملايين الشباب يعملون في هذه الصناعة وما يتصل بها من صناعات وأن كرة القدم هي مصدر بهجة للشعوب و لها دور اجتماعي وثقافي وتنموي واقتصادي كبير، وأن البناء لما بعد وباء كوفيد يتطلب حماية الرياضة وكرة القدم من كل أشكال الفساد والجريمة لتبقي ملهمة للشباب



غادة والي ورئيس فيفا غادة والي ورئيس فيفا



غادة والى غادة والى







غادة والى ورئيس فيفا غادة والى ورئيس فيفا