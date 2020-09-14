"عمال مصر" يشيد بخطة الدولة لإدماج العمالة العائدة من الخارج

كتب محمود راغب

أكد الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي على تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لخطة الدولة في التعامل مع ملف العمال المصريين العائدين من الخارج والمتضررين من أزمة كورونا ،تمهيدا لإدماجهم في سوق العمل ،خاصة في المشروعات القومية التي تشهدها مصر بكثافة خلال هذه الأيام .

وقال محمد وهب الله الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحات صحفية اليوم الإثنين أن "الإتحاد العام ونقاباته العامة الـ27،وإتحاداته المحلية ،ومؤسساته الإجتماعية والثقافية" بصدد الإعلان خلال ايام قليلة جدا،عن خطة متكاملة،وتأسيس منصة للحصر،و للتواصل مع العمالة المصرية العائدة من الخارج ،للمشاركة في خطة الدولة في هذا الإتجاه ،خاصة وأن الإتحاد يتواصل مع جماهير العمال من خلال مقراته ،ونقاباته العامة في كافة المحافظات .

وجاء في بيان صدر اليوم الإثنين عن مركز معلومات وإعلام الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالوهاب خضر ،أن المعلومات المتوفرة حتى الأن والتي قدمها "المركز" إلى قيادات إتحاد العمال ،للإستفادة منها في التعامل مع هذا الملف ،تؤكد أن الحكومة بدأت بالفعل في إعداد خطط للتعامل مع ملف العائدين من الخارج عبر عدة اجتماعات حكومية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسية لاستيعاب العمالة ودمجها في مشروعات التنمية بحسب بيانات حكومية، وأسفرت تلك الاجتماعات عن إطلاق وزارة الهجرة والمصريين بالخارج استمارة "نورت بلدك" عبر الإنترنت منذ ايام، لجمع بيانات العمالة العائدة من الخارج، بما يشمل الاسم والسن والمؤهل والتخصص في العمل، تمهيداً لمساعدتهم في توفير فرص عمل، سواء عبر ربطهم باحتياجات القطاع الخاص أو ما تنفذه الدولة من مشرعات.

وجاء في بيان "مركز المعلومات" أن لجنة حكومية تضم وزارات الهجرة والتخطيط والتنمية المحلية، وجهت المحافظين بإعداد حصر بفرص العمل وفرص الاستثمار المتاحة بكل محافظة، ووضع تصنيف لكل منها ومدى احتياجه للعمالة، مع التركيز على المشروعات كثيفة العمالة ومشروعات البنية التحتية، وأنه بعد ورود تقارير المحافظات ستجتمع باستمرار لجنة تضم الوزارات الثلاث السابق ذكرها إلى جانب وزارة القوى العاملة، لمتابعة العمل في ملف توفير فرص عمل للعائدين من الخارج.