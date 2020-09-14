اليوم السابع
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سيدة القطار: "لو الجندى نزل مع الكمسرى كنت هفضل حزينة طول عمرى".. فيديو

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 11:28 ص
سيدة القطار: "لو الجندى نزل مع الكمسرى كنت هفضل حزينة طول عمرى".. فيديو سيدة القطار بالمجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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أعربت صفية أبو العزم المعروفة إعلامياً بسيدة القطار، عن سعادتها باستقبالها فى المجلس القومى للمرأة وتكريمها من المجلس، قائلة وهي تبكي: "حاسه إنى فى حلم ولو حد قالى أن ده هيحصل لم أكن أصدق".
 
وتابعت سيدة القطار فى كلمتها خلال تكريمها بالمجلس القومى للمرأة: "أشعر كأننى فى حلم وكل دا من فضل الله، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، جبرت فجبرت، وأقول لكل الناس أوعوا تستصغروا أى عمل عند ربنا كبير".
 
 
وذكرت سيدة القطار: "لو كان نزل من القطر كنت هحزن طول عمرى، وربنا كرمنى إن ده يحصل وإنى اتكرم من عظماء البلد ولناس قالت كتير اللى بيحصل ده".
 
واستطردت سيدة القطار:" لسه قبلها بيوم بقول لأختى انا عايزة ابقى مشهورة وسبحان الله"، مضيفة :" مصر بخير يا شباب ويا بنات مصر وهتفضل بخير ولن يحدث لها مكروه فهى أعظم بلد".
 
وعن أحلامها قالت سيدة القطار: " بحلم بحاجات كتير وأنا مدرسة ونفسى التكليف يرجع تانى لكليات التربية والمدرس قيمته عالية جدا".
 

القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

سيده القطار

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