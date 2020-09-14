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سيدة القطار لـ"اليوم السابع": المجند وش السعد والناس بتنادينى بـ"أم عبدالله"

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 12:42 م
سيدة القطار لـ"اليوم السابع": المجند وش السعد والناس بتنادينى بـ"أم عبدالله" سيدة القطار بالمجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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أعربت صفية أبو العزم المعروفة إعلامياً بسيدة القطار، عن سعادتها باستقبالها فى المجلس القومى للمرأة وتكريمها من المجلس، قائلة : تكريم المجلس حاجة كبيرة ورئيسة المجلس فى غاية الرقى ومش قادرة أعبر عن اللى جوايا".

وأضافت سيدة القطار، لليوم السابع ، أن تعيينها بفرع المجلس بالغربية مفاجأة لها وأنها لم تخطط حتى الآن وستفكر فيما يمكن تقدمه من خلال الفرع".

وعن أحلامها قالت سيدة القطار : "بتمنى رضا ربنا والصحة والعافية ولمصر تكون فى أعلى مكان وإن قلوب الناس تبقى كويسة على بعضها ونراعى ضميرنا وربنا فى كل تعاملاتنا".

وأكدت سيدة القطار ، أنها ستزور الجندى عبدالله بعد إجازته من الكتيبة قائلة: "عبدالله دا وش السعد عليا وحاسه الناس هينادونى بأم عبدالله" ، مضيفة : "كنت جاية القاهرة بالقطر بس ملحقتوش".


سيده القطار

القطاره

صفية أبو العزم

تكريم سيده القطار

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