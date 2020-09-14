سيدة القطار لـ"اليوم السابع": المجند وش السعد والناس بتنادينى بـ"أم عبدالله"

كتب محمود راغب

أعربت صفية أبو العزم المعروفة إعلامياً بسيدة القطار، عن سعادتها باستقبالها فى المجلس القومى للمرأة وتكريمها من المجلس، قائلة : تكريم المجلس حاجة كبيرة ورئيسة المجلس فى غاية الرقى ومش قادرة أعبر عن اللى جوايا".

وأضافت سيدة القطار، لليوم السابع ، أن تعيينها بفرع المجلس بالغربية مفاجأة لها وأنها لم تخطط حتى الآن وستفكر فيما يمكن تقدمه من خلال الفرع".

وعن أحلامها قالت سيدة القطار : "بتمنى رضا ربنا والصحة والعافية ولمصر تكون فى أعلى مكان وإن قلوب الناس تبقى كويسة على بعضها ونراعى ضميرنا وربنا فى كل تعاملاتنا".

وأكدت سيدة القطار ، أنها ستزور الجندى عبدالله بعد إجازته من الكتيبة قائلة: "عبدالله دا وش السعد عليا وحاسه الناس هينادونى بأم عبدالله" ، مضيفة : "كنت جاية القاهرة بالقطر بس ملحقتوش".