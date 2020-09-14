رانيا المشاط: تملكتنى مشاعر الفخر خلال زيارة مشروع المجتمعات التنموية بسيناء

كتب محمد شعلان

أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن فخرها من الانجازات التى شهدتها خلال زيارتها المشروع الوطنى للمجتمعات التنموية فى سيناء، ونشرت المشاط على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، صور من الزيارة، وعلقت قائلة: "تملكتنى مشاعر الفخر والإنجاز خلال زيارة المشروع الوطنى للمجتمعات التنموية فى سيناء، والذى يضم 18 تجمعًا سكنيًا وزراعيًا، 1181 وحدة سكنية و10610 أفدنة، 260 بئرًا فى سيناء لتوفير مياه الشرب والري. إعادة البناء بشكل أفضل للأجيال القادمة مصر".



رانيا المشاط على تويتر

وحرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على توثيق زيارتها التفقدية لعدد من التجمعات التنموية فى وسط سيناء بنطاق مركز نخل، فى زيارة رافقها خلالها بشير سلطان نائب رئيس مركز ومدينة نخل وخليل على خليل سكرتير المجلس نيابة عن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



خلال تفقد المشروع الوطنى



رانيا المشاط

ونشرت وزيرة التعاون الدولي مجموعة صور من زيارتها لمنطقة سيناء، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، والتي ظهرت من خلالها وهي تتوسط أهالي وأطفال سيناء، وكتبت قائلة: "سيناء الأرض المقدسة، نشعر بالفخر والإنجاز ونحن نختتم زيارتنا في شمال سيناء، فصل جديد في إعادة بناء للأجيال القادمة".

وأوضح بيان لمجلس مدينة نخل أنه تم استقبال الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وزيارتها للتجمعات التنموية بنطاق المركز بقريتي صدر الحيطان، والنثلية .

وتم تقديم عرض تفصيلى للمشروع ومراحله المختلفة على مستوى محافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث يجرى الانتهاء من استصلاح 10600 فدان، وبناء 1181 بيتا بدويا شاملة المرافق المختلفة لعدد 18 تجمعا منها 7 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء وعدد 11 تجمع بمحافظة شمال سيناء منها 6 تجمعات بمركز ومدينة نخل وقامت الوزيرة بتفقد ما تم تنفيذه من المباني والأراضي الزراعية والآبار بتجمعي أبو رصاصة بقرية صدر الحيطان، النتيلة 1، النثيلة 2 بقرية النتيلة.