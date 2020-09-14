اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 سبتمبر 2020 05:52 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس لجنة مكافحة كورونا يؤكد عودة الإغلاق فى حال عدم الالتزام بإجراءات الوقاية

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 05:34 م
رئيس لجنة مكافحة كورونا يؤكد عودة الإغلاق فى حال عدم الالتزام بإجراءات الوقاية الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن قرارات رئيس الوزراء اليوم كانت بها إجراءات احترازية على الرغم من قلة الأعداد، حيث أن الأماكن التي تم فتحها والتجمعات اشترطت أن تكون بشروط واتباع أقصى درجات الإجراءات الاحترازية، وكل تلك الإجراءات تمت على دراسات، خاصة وأن التجمعات ستكون في الهواء الطلق مع ارتداء الكمامات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يذاع قناة dmc، أنه في حالة الإخلال بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة بالتزامن مع فتح بعض الأماكن التي كانت مغلقة، يعني عودة الخطر مرة أخرى، مشيرا إلى أن الأرقام في مصر هي المتحكمة في عودة الحياة والقرارات التي يتم اتخاذها بشأن عودة الحياة الطبيعية من جديد.

وقال: "لو ملتزمناش بالإجراءات الاحترازية مع الفتح هنرجع تاني للحظر والغلق، وبقول للمصريين متحسوش بالأمان، في بلاد انتكست بعد ما فتحت عشان أهملت".


كورونا

فيروس كورونا

فيروس كورونا المستجد

اخبار كورونا

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة