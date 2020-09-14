رئيس لجنة مكافحة كورونا يؤكد عودة الإغلاق فى حال عدم الالتزام بإجراءات الوقاية

ماجد تمراز

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن قرارات رئيس الوزراء اليوم كانت بها إجراءات احترازية على الرغم من قلة الأعداد، حيث أن الأماكن التي تم فتحها والتجمعات اشترطت أن تكون بشروط واتباع أقصى درجات الإجراءات الاحترازية، وكل تلك الإجراءات تمت على دراسات، خاصة وأن التجمعات ستكون في الهواء الطلق مع ارتداء الكمامات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يذاع قناة dmc، أنه في حالة الإخلال بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة بالتزامن مع فتح بعض الأماكن التي كانت مغلقة، يعني عودة الخطر مرة أخرى، مشيرا إلى أن الأرقام في مصر هي المتحكمة في عودة الحياة والقرارات التي يتم اتخاذها بشأن عودة الحياة الطبيعية من جديد.

وقال: "لو ملتزمناش بالإجراءات الاحترازية مع الفتح هنرجع تاني للحظر والغلق، وبقول للمصريين متحسوش بالأمان، في بلاد انتكست بعد ما فتحت عشان أهملت".