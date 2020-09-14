رئيس تحرير الأهرام الاقتصادى يفضح أكاذيب الإخوان حول قانون التصالح بمخالفات البناء

كتب أحمد عرفة

أكد خليفة أدهم رئيس تحرير الأهرام الاقتصادى، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد من أهم القوانين في مصر الآن، خاصة أنه يواجه ظاهرة الجميع يعانى منها وهى البناء العشوائى، تلك الظاهرة التي أثرت على البنية التحتية في مصر بشكل كبير.



وأضاف رئيس تحرير الأهرام الاقتصادى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الدولة تواجه بكل قوة البناء العشوائى الذى يعد هو سرطان اجتماعى ونزيف اقتصادى، ويتسبب في تلوث بصرى وقبح ونزيف لرقعة الزراعية.



ولفت رئيس تحرير الأهرام الاقتصادى، إلى أن جماعة الإخوان وقنواتها تستخدم أسلوب التوظيف السياسى السيئ والانتهازية السياسية بأبشع صورها لمحاولة تشويه قانون التصالح في مخالفات البناء وبث الشائعات ضده، وتهاجم الإجراءات التي اتخذها الدولة، لافتا إلى أن هذا التوظيف السيئ يفضح نوايا الإخوان.