اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 سبتمبر 2020 10:31 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس تحرير الأهرام الاقتصادى يفضح أكاذيب الإخوان حول قانون التصالح بمخالفات البناء

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 09:03 م
رئيس تحرير الأهرام الاقتصادى يفضح أكاذيب الإخوان حول قانون التصالح بمخالفات البناء جانب من البرنامج
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد خليفة أدهم رئيس تحرير الأهرام الاقتصادى، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد من أهم القوانين في مصر الآن، خاصة أنه يواجه ظاهرة الجميع يعانى منها وهى البناء العشوائى، تلك الظاهرة التي أثرت على البنية التحتية في مصر بشكل كبير.

وأضاف رئيس تحرير الأهرام الاقتصادى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الدولة تواجه بكل قوة البناء العشوائى الذى يعد هو سرطان اجتماعى ونزيف اقتصادى، ويتسبب في تلوث بصرى وقبح ونزيف لرقعة الزراعية.

ولفت رئيس تحرير الأهرام الاقتصادى، إلى أن جماعة الإخوان وقنواتها تستخدم أسلوب التوظيف السياسى السيئ والانتهازية السياسية بأبشع صورها لمحاولة تشويه قانون التصالح في مخالفات البناء وبث الشائعات ضده، وتهاجم الإجراءات التي اتخذها الدولة، لافتا إلى أن هذا التوظيف السيئ يفضح نوايا الإخوان.


التصالح

مخالفات البناء

الاخوان

أكاذيب الاخوان

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

متحدث الوزراء يؤكد تلقى مليون و100 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء حتى الآن

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 08:22 م

محافظ الشرقية يؤكد زيادة الإقبال على طلبات التصالح من 15 لـ20% باليومين الماضيين

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 08:07 م

فيديو.. إقبال متزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء.. محافظ قنا يكشف إجراءات تسهيل التصالح.. ومحافظ المنيا يؤكد الالتزام بتسهيلات الدولة وتخفيض الأسعار

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 07:46 م

"Cbc" تكشف فبركة الإخوان للفيديوهات للتحريض على قانون التصالح.. التنظيم يعتمد سياسة الصيد فى الماء العكر.. وروجوا لمقاطع قديمة منذ 3 سنوات للتحريض ضد الدولة المصرية وتأجيج مشاعر المواطنين وعرقلة القانون

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 07:25 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة