اليوم السابع
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الإثنين، 14 سبتمبر 2020 07:26 م
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جهاز حماية المستهلك يتلقى أكثر من 1500 شكوى بالمجال العقارى خلال 15 يوما

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 05:51 م
جهاز حماية المستهلك يتلقى أكثر من 1500 شكوى بالمجال العقارى خلال 15 يوما الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك
ماجد تمراز

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قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه لا يمكن أن يظل المستهلك المصرى عرضة للنصب فى المجال العقارى، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتلاعبين والذين ينصبون على المواطنين المصريين تحت مسمى المطور العقارى، حيث يتم رصد المتلاعب منهم واتخاذ كافة الإجراءات ضدهم.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يذاع قناة dmc، أن الجهاز تلقى خلال الـ 15 يوما الماضية حوالى 1500 شكوى بشأن أكثر من تجمع سكنى، ويتم مراجعة والبت فى الشكاوى كلها، وأغلب الشكاوى خاصة بتأخر تسليم الوحدات السكنية، أو أن التجمع السكنى مخالف لما تم بيعه للمواطنين ومختلف عن المواصفات المذكورة.


حمايه المستهلك

جهاز حمايه المستهلك

وحدات سكنيه

تجمعات سكنيه

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