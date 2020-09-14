تعيين الدكتور جمال الشاذلى نائبا لرئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب

كتب محمد صبحى

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة ، قرارا بتعيين الدكتور جمال الشاذلى، عميد كلية الآداب نائبا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلفا للدكتورة هبة نوح لبلوغ سن المعاش 60 عاما.

وتنتهى المدة القانونية للدكتورة هبة نوح نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب غدا الثلاثاء 15 سبتمبر مع انتهاء العام الدراسى وفقا للخريطة المعلنة.

على جانب آخر تواصل جامعة القاهرة امتحانات طلاب الدراسات العليا، التى انطلقت في 26 أغسطس الماضى وتستمر حتى 22 سبتمبر الجارى، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فى إطار حرص الجامعة على توفير المناخ الملائم لتأدية الامتحانات وتذليل كافة الصعوبات التى قد تواجه طلاب الدراسات العليا.

ويتابع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، مع نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات سير عملية الامتحانات بالجامعة يوميًا.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الامتحانات تم وضعها وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة، وأن مواصفات الورقة الامتحانية تطبق للمعايير العالمية وتختبر القدرات المختلفة للطلاب.

وكان رئيس جامعة القاهرة، وجه بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعى وفى الكليات للتعامل الطبى السريع مع أى حالة اشتباه، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين يأتى فى المرتبة الأولى وفوق أى اعتبارات.