"تحقيق النسق الحضارى".. التنمية المحلية توضح الهدف من وضع اشتراطات بنائية

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، اجتمعا أكثر من مرة مع محافظي الجيزة والقاهرة والإسكندرية بشأن وضع اشتراطات بنائية وأكواد للجراجات.



وأضاف خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" تقديم الإعلامى إسامة كمال، أنه تم منع البناء نهائيا فى مدن وأحياء بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، مضيفا أن الهدف من وضع مجموعة من الاشتراطات البنائية تحقيق النسق الحضارى لمدن الدولة المصرية.



وأوضح الدكتور خالد قاسم، أن بعد تطبيق هذه الاشتراطات على المحافظات سوف نخرج بدليل سنقوم بتطبيقه على باقى المحافظات مع تغير بسيط لما يناسب كل محافظة على حدة.



وكانت بدأت وزارة التنمية المحلية، اليوم الإثنين، ورشة عمل لبناء قدرات العاملين فى وحدات السكان بالمحافظات ضمن مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، وذلك بهدف التعريف بالمشروع وآليات التنفيذ، وبناء قدرات قوة العمل السكانية بالمحافظات، لتحسين الأداء والتى تعقد خلال الفترة من 14-17 سبتمبر الجارى، لمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان.



وشارك فى ورشة العمل اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام والدكتورة دولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والسفير الدكتور محمد حجازى مستشار الوزير للتعاون الدولى والمشرف على المشروع.



ويشرف على الورشة فريق عمل مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء منسق المشروع.