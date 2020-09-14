اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 سبتمبر 2020 10:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

برنامج الأغذية العالمى يؤكد أهمية الوجبة اليومية بالمدارس فى دعم أسر الطلاب

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 09:03 م
برنامج الأغذية العالمى يؤكد أهمية الوجبة اليومية بالمدارس فى دعم أسر الطلاب المدارس - أرشيفية
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد برنامج الأغذية العالمى، أن المدارس تلعب دورا هاما إلى بجانب تعليم الطلاب في مختلف دول العالم، حيث أن الوجبة اليومية في المدرسة تعوض ما يصل إلى 10% من دخل الأسرة، مما يدعمهم بصورة غير مباشرة، وذلك في ظل إغلاقها في مختلف دول العالم بسبب انتشار كورونا.

وقال برنامج الأغذية العالمى، عبر حسابها بموقع تويتر: "ما هي مساوئ بقاء المدارس مغلقة؟ أظهرت لنا أزمة كوفيد 19 أن المدارس تلعب أدوار كثيرة بجانب التعليم، فهي تدعم الأطفال وأسرهم بطرق مختلفة، مع رجوع الأطفال حول العالم إلى المدارس، يجب أن نضمن توفير التغذية السليمة كجزء أساسي من منظومة التعليم".

برنامج الأغذية العالمى
برنامج الأغذية العالمى

وأوضحت:"يمكن لقيمة الوجبة اليومية في المدرسة أن تعوض ما يصل إلى 10% من دخل الأسرة ".

يشار إلى عدد من دول العالم أعادت فتح المدارس في العام الدراسى الجديد، حيث فتحت المدارس الإيطالية أبوابها استقبالا للطلاب فى السنة الدراسية الجديدة وذلك بعد أزمة تفشى فيروس كورونا، حيث التزمت المدارس بالإجراءات الاحترازية المشددة من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والأخذ بوسائل التعقيم.

أما في اليونان أصبح ارتداء الكمامات إلزاميا بالنسبة للمعلمين والتلاميذ مع انطلاق الموسم الدراسي إلزامية وتشمل جميع التلاميذ المسجلين بما في ذلك أولئك المتمدرسين في رياض الأطفال، والتلاميذ الذين لا يمتثلون لهذه الإجراءات لن يُسمح لهم بدخول صفوفهم.

من جانب آخر، قررت السلطات المعنية فى الأردن، اليوم الإثنين، تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات بداية من يوم الخميس ولمدة أسبوعين تفاديا لانتشار فيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

برنامج الأغذية العالمى

عودة المدارس

طلاب المدارس

وجبات التلاميذ

كورونا

اخبار كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأردن يعلن تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين بسبب كورونا

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 06:34 م

مقتل 10 تلاميذ فى حريق بسكن مدرسة داخلية فى شمال تنزانيا

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 06:24 م

انطلاق معرض "أهلا مدارس" من 20 إلى 27 سبتمبر بقاعة المؤتمرات فى مدينة نصر

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 06:03 م

الحكومة تقرر السماح بإقامة الأفراح بالأماكن المفتوحة بحد أقصى 300 فرد ..ومعرض "أهلا بالمدارس" بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري.. وفتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب .. والتطبيق من الأسبوع المقبل

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 03:21 م

تعليم الوادى الجديد يجرى الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لمدارس المتفوقين

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 02:25 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة