اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 سبتمبر 2020 01:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 12:52 م
انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى "جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينة قباء – عمارات الفاروقيه – قطاع الآمن المركزى – تقسيم عمر بن الخطاب – اسكانات السلام المختلفة– النهضة بالكامل" لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 15-9-2020 وحتى العاشرة صباح اليوم التالى الأربعاء الموافق 16-9-2020،  نظراً لقيام جهاز مدينة العبور بأعمال صيانة داخل محطة مياه العبور.
 
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 

انقطاع المياه

شركه مياه القاهره

محافظه القاهره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة