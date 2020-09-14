اليوم السابع
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"النقل" تؤكد استعدادها تجديد عمارة الشربتلى ومرافقها بالكامل

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 02:00 م
"النقل" تؤكد استعدادها تجديد عمارة الشربتلى ومرافقها بالكامل عمارة الشربتلى
كتب رضا حبيشى

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أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة مستعدة لتطوير عمارة الشربتلى ومرافقها بالكامل متى طلب السكان ذلك على نفقتهم الخاصة، لافتا إلى أن الوزارة انتهت من إصلاح الأضرار التى نتجت عن أعمال حفر المترو.
 
كان وزير النقل شهد صباح اليوم انتهاء إصلاح عمارة الشربتلى بالزمالك، بعد ترميمها، عقب الأضرار التى لحقت بها أثناء حفر مسار المترو وكذلك سفارة البحرين، حيث عاد اليوم سكان العمارة لشققهم.
 
وقالت الهيئة القومية للأنفاق، إنه لم يحدث أي نوع من أنواع الانهيارات بعمارة رقم 17 بشارع البرازيل في الزمالك، ولكن حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجى لسفارة دولة البحرين، وتم إصلاحه ومعالجته والإطمئنان لسلامة العمارة وكذلك السفارة.
 
وأضافت أن الهيئة والجهات الاستشارية ومقاول المشروع قد اتخذت كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي، كما تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتم تعويضهم ماليا للإقامة البديلة لحين الإنتهاء من كافة الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلي العقار مرة أخرى.

عمارة الزمالك

سفارة البحرين

مترو الزمالك

المترو

عمارة الشربتلى

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