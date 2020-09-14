المركز القومى للبحوث يعتمد النتائج النهائية للفائزين بجوائز المركز لعام 2019

كتب محمد صبحى

عقد مجلس الجوائز بالمركز القومى للبحوث اجتماعه يوم الأحد الموافق 13/9/2020 برئاسة الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز ورئيس المجلس، استعرض فيه النتائج النهائية لجوائز المركز القومى للبحوث لعام 2019 حيث وافق المجلس على منح الجوائز إلى أعضاء هيئة البحوث التالية أسماؤهم فى المجال المبين قرين كل منهم:

أولا: جوائز الإبداع التكنولوجى

فاز بها كل من الدكتور سامى السباعى أبو هيبة شلبى الأستاذ المتفرغ بقسم الألياف البروتينية والصناعية – شعبة البحوث النسجية، والدكتور أحمد إسماعيل حسين الأستاذ الباحث بقسم البلمرات والخضبات – شعبة بحوث الصناعات الكيماوية.

ثانيا: جوائز التقدير العلمى

فاز بها كل من الدكتور جلال عبد المعين محمد نوار الأستاذ المتفرغ بشعبة الصناعات الكيماوية فى مجال العلوم الأساسية، والدكتور شريف زين العابدين أحمد الأستاذ الباحث بشعبة الصناعات الكيماوية غير العضوية والثروات المعدنية فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الأساسية،والدكتور محى الدين عبدالحفيظ الأستاذ المتفرغ بشعبة البحوث البيطرية في مجال العلوم الطبية، والدكتور أحمد فرحات أحمد سيد سحاب الأستاذ المتفرغ بشعبة البحوث الزراعية والبيولوجية في مجال العلوم الزراعية، والدكتورة هيام فهيم شعلان الأستاذ الباحث بشعبة البحوث الهندسية في مجال العلوم الهندسية.

ثالثا: جوائز التفوق العلمى

فاز بها كل من:أحمد عوض عبدالله هارون الأستاذ الباحث بقسم المواد الدابغة والبيبتيدات بشعبة بحوث الصناعات الكيماوية فى مجال العلوم الأساسية، والدكتورة سمر سامى شرف الأستاذ الباحث بقسم التحضيرات والتجهيزات للألياف السيليلوزية بشعبة بحوث الصناعات النسجية فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الأساسية، والدكتورة هويدا ابراهيم عبدالله الأستاذ الباحث بقسم كيمياء المركبات الطبيعية بشعبة البحوث الصيدلية فى مجال العلوم الطبية، والدكتورة جيهان سعيد حسين سليمان الأستاذ الباحث بقسم الكيمياء الحيوية الطبية بشعبة البحوث الطبية فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الطبية، والدكتور أحمد محمد سعيد حسين الأستاذ الباحث بقسم الصناعات الغذائية بشعبة بحوث الصناعات الغذائية والتغذية فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الزراعية.

رابعا: جوائز التشجيع العلمى

فاز بها كل من الدكتور رضا محمد عبدالحميد أحمد الباحث بقسم الكيمياء العضوية التطبيقية بشعبة بحوث الصناعات الكيماوية فى مجال العلوم الكيمائية وتطبيقاتها، والدكتور محمود عصام عبدالعزيز شعبان الباحث بقسم البلمرات والمخضبات بشعبة بحوث الصناعات الكيماوية فى مجال العلوم الكيمائية وتطبيقاتها، والدكتورة جهاد عبدالرحيم عبدالجليل الأستاذ الباحث المساعد بقسم الفارماكولوجى بشعبة البحوث الطبية فى مجال العلوم الصيدلية، الدكتور محمد عيد محمد على الباحث بقسم بحوث تلوث المياه بشعبة بحوث البيئة فى مجال العلوم البيئية، والدكتور هانى عبدالغنى عبدالغنى منصور الأستاذ الباحث المساعد بقسم العلاقات المائية والرى الحقلى بشعبة البحوث الزراعية والبيولوجية فى مجال العلوم الزراعية، والدكتور أحمد نوح عبدالرحيم بدر الأستاذ الباحث المساعد بقسم سموم وملوثات الغذاء بشعبة بحوث الصناعات الغذائية والتغذية فى مجال العلوم الزراعية، و الدكتورة ريهام محمد حسن عبدالمجيد الأستاذ الباحث المساعد بقسم التكنولوجيا الحيوية الميكروبية شعبة بحوث الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجى فى مجال التكنولوجيا الحيوية ، والدكتور محمد سامى الفقى الأستاذ الباحث المساعد بقسم الهندسة المدنية بشعبة البحوث الهندسية فى مجال العلوم الهندسية.

خامسا: جوائز الرواد

فاز بها كل من: الدكتور محمد سيد محمد حسانين الباحث بقسم السليلوز والورق بشعبة بحوث الصناعات الكيماوية باسم الرائد الدكتور محمد رفعت حسين مهران، الدكتور وليد محمد أسامه حسنين فياض الأستاذ الباحث المساعد بقسم العقاقير بشعبة بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية باسم الرائد الدكتور محمد نبيل أبو العينين، الدكتورة منى سمير محمد السيد الأستاذ الباحث المساعد بقسم الهندسة الكيميائية بشعبة البحوث الهندسية باسم الرائد الدكتور محمد عبدالفتاح حمد، والدكتورة داليا أسامه عبدالفتاح الأستاذ الباحث المساعد بقسم الفارماكولوجى بشعبة البحوث الطبية باسم الرائد أ. د./ سامية عبد الرازق

سادسا: جائزة الدكتور رئيس المركز القومى للبحوث لأفضل بحث قابل للتطبيق

فاز بها الدكتور أحمد السيد عبدالحميد الباحث بقسم البلمرات والمخضبات بشعبة بحوث الصناعات الكيماوية.

سابعا: جوائز الأفراد

1. جائزة الدكتورة فايزه محمد حموده فاز بها الدكتورابراهيم احمد صالح على الباحث بقسم كيمياء النباتات الطبية بشعبة بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية.

2. جائزة الدكتورة خيرية نجيب فاز بها الدكتور ضياء عطيه جاب الله الباحث بقسم سموم وملوثات الغذاء بشعبة بحوث الصناعات الغذائية والتغذية.

3. جائزة الدكتور عبد العزيز محمد قنطوش فازت بها الدكتورة أسماء على على شاهين الأستاذ الباحث المساعد بقسم بشعبة الصباغة والطباعة والمواد الوسيطة

بشعبة بحوث الصناعات النسجية

4. جائزة المرحوم الدكتور محمود صدقى محمد صدقى فاز بها الدكتور ايهاب مصطفى عبدالقوى زايد الأستاذ الباحث المساعد بقسم الكيمياء الخضراء بشعبة بحوث الصناعات

الكيماوية.

5. جائزة المرحوم أ. د. يحى عبداللطيف (1) فاز بها الدكتور سمير كامل محمد الزياتى الأستاذ الباحث بقسم السليلوز والورق بشعبة بحوث الصناعات الكيماوية

6. جائزة المرحوم أ. د. يحى عبداللطيف (2) فاز بها الدكتور نبيل أحمد عبدالغنى المناخلى الأستاذ الباحث بقسم الكيمياء الفيزيقية بشعبة بحوث الصناعات

الكيماوية غير العضوية والثروات المعدنية.

7. جائزة الدكتورة فائقة فهمى حنا فاز بها الدكتورة رشا عبد الحكم يونس الباحث بقسم الطيف شعبة البحوث الفيزيقية

8. جائزة الدكتورة عفاف على ندا فازت بها الدكتورة هيام عبدالرحمن عبدالسلام الباحث بقسم الكيمياء الخضراء شعبة بحوث الصناعات الكيماوية

9. جائزة أ. د. عزه عبد الشهيد فازت بها الدكتورة صفاء متولى يوسف مرسى الأستاذ الباحث المساعد بقسم الكيمياء الحيوية الطبية بشعبة البحوث

الطبية

10. جائزة الدكتور حسين سمير فاز بها الدكتور ابراهيم السيد شحاته الباحث بقسم آفات ووقاية النبات بشعبة البحوث الزراعية والبيولوجية

11. جائزة شعبة بحوث طب الفم والأسنان فاز بها الدكتور أسامه سيد حسن أحمد مسلم الباحث بقسم طب الفم والأسنان شعبة بحوث طب الفم والأسنان.

12. جائزة الدكتور عباس عبد الكريم فاز بها الدكتور سمير مرسى محمد مرسى الباحث بقسم البلمرات والمخضبات شعبة بحوث الصناعات الكيماوية.

سابعا: جوائز المركز لأفضل رسالة دكتوراه

فاز بها كل من أحمد صالح رمضان الباحث بقسم السليلوز والورق بشعبة بحوث الصناعات الكيماوية فى مجال العلوم الكيميائية وتطبيقاتها، وشريف أحمد رياض القيعى الباحث بقسم الكيمياء الفيزيقية بشعبة بحوث الصناعات الكيماوية غير العضوية والثروات المعدنية فى مجال العلوم الكيميائية وتطبيقاتها ، ورشا محب الحسينى الباحث بقسم الوراثة الإكلينيكية بشعبة الوراثة البشرية وابحاث الجينوم فى مجال العلوم الطبية وتطبيقاتها، وانجى فرحات جمعه فرحات الباحث بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بشعبة البحوث البيطرية فى مجال العلوم الطبية وتطبيقاتها ، وأحمد محمد حسن محمود الباحث بقسم الفاكهة بشعبة البحوث الزراعية والبيولوجية فى مجال العلوم الزراعية والإنتاج الحيوانى ، وضياء الدين محمد عبدالرحمن جيده الباحث بقسم بحوث المحاصيل الحقلية بشعبة البحوث الزراعية والبيولوجية فى مجال العلوم الزراعية والإنتاج الحيوانى، ايمان ابراهيم ابراهيم إبراهيم الباحث المساعد بقسم كيمياء الكائنات الدقيقة بشعبة بحوث الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجى فى مجال الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، ومى عبدالنبى اسماعيل الباحث بقسم العقاقير بشعبة الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم الصيدلية وتطبيقاتها، دينا السيد حلمى الباحث المساعد بقسم الصناعات الغذائية بشعبة بحوث الصناعات الغذائية والتغذية فى مجال الصناعات الغذائية ، و عبدالرحمن عنتر محمد منازع الباحث بقسم الطيف بشعبة البحوث الفيزيقية فى مجال العلوم الفيزيقية وتطبيقاته أحمد عبدا الكريم أحمد الباحث المساعد بقسم بحوث تلوث المياه بشعبة بحوث البيئة فى مجال العلوم البيئية وتطبيقاتها ، وحنان شعبان عبد الهادى الباحث المساعد بقسم الصباغة والطباعة والمواد الوسيطة بشعبة بحوث الصناعات النسجية فى مجال الصناعات النسيجية ، وعماد عاشور عبد العزيز الباحث بقسم العلوم الجيوفيزيقية بشعبة الصناعات الكيماوية غير العضوية والثروات المعدنية فى مجال الطاقة والثروات الطبيعية وعلوم الأرض، ومحمد سعد عبدالكريم هلال الباحث بقسم تلوث المياه بشعبة بحوث البيئة فى مجال العلوم الهندسية.

ثامنا: جوائز المركز لأفضل رسالة ماجستير

فاز بها كل من شريف عبدالغفار فوزى الباحث المساعد - بقسم الوراثة الجزيئية الطبية - شعبة الوراثة البشرية وابحاث الجينوم فى مجال العلوم الطبية وتطبيقاتها ، اسراء محمد عبد المنعم أحمد الباحث المساعد - بقسم علوم طب الأسنان الأساسية - شعبة بحوث طب الفم والأسنان فى مجال العلوم الطبية وتطبيقاتها، وطارق جمعه عبدالجيد عبده الباحث المساعد – بقسم أمراض النبات - شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية فى مجال العلوم الزراعية والإنتاج الحيوانى، وأسماء سامى عبدالسميع يوسف، باحث مساعد بقسم العقاقير شعبة بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم الصيدلية وتطبيقاتها، و ياسمين أحمد السيد عبد القادر الباحث المساعد بقسم بيولوجيا الخلية شعبة بحوث الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجى فى مجال الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية.

تاسعا: جوائز المركز لأفضل نشر علمى دولى للباحثين المساعدين ومساعدى الباحثين

فاز بها كل من فاطمه محمد موسى إبراهيم الباحث المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بشعبة بحوث الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجى فى مجال التكنولوجيا الحيوية، ومحمد سعد عبدالكريم هلال الباحث المساعد بقسم بحوث تلوث المياه بشعبة بحوث البيئة فى مجال العلوم البيئية، وشريف عبد الغفار فوزى الباحث المساعد بقسم الوراثة الجزيئية الطبية بشعبة الوراثة البشرية وابحاث الجينوم، وامنية محمد عبدالعزيز حسن الباحث المساعد بقسم تلوث المياه بشعبة بحوث البيئة فى مجال العلوم الصيدلية، وحسن محمد مصطفى ابو حشيش الباحث المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بشعبة البحوث الهندسية.