الكويت تنظم عودة 120 قاضيا ومستشارا وعضو نيابة من مصر

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشفت صحيفة الجريدة الكويتية، عن تنظيم دولة الكويت إجراءات عودة 120 قاضياً ومستشاراً وعضو نيابة من مصر، لاستكمال أعمالهم في المحاكم الكويتية، وبحسب مصادر، فإن هناك تنسيقاً بين وزارة العدل الكويتية والإدارة العامة للطيران المدني الكويتى، لتسهيل عودتهم من مصر إلى الكويت، لاستكمال أعمالهم في النيابة والمحاكم.

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن عودة هؤلاء المستشارين للكويت كانت وشيكة لولا قرار السلطات المعنية حظر رحلات الطيران من 32 دولة بينها مصر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أنه لا يمكن بدء الموسم القضائي مطلع أكتوبر المقبل دون عودة باقي القضاة والمستشارين لضمان عمل جميع الدوائر القضائية.

إلى ذلك، ذكرت المصادر ذاتها أن محكمة التمييز تنوي زيادة عدد الدوائر القضائية في الموسم الجديد، ومنها دوائر المدني والتجاري والإداري، لمعالجة مشكلة تراكم الطعون أمام «التمييز» إذ يزيد عددها على 32 ألفاً، مرجحة أن تضع الجمعية العمومية لقضاة المحكمة خططاً لمواجهة هذه المشكلة بزيادة الدوائر أو عقد دوائر لأكثر من يوم أو إنشاء دوائر مسائية.