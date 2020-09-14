الكهرباء تتوعد: لا تهاون مع أى موظف يتسبب فى خسائر مالية للدولة أو المواطن

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا تهاون مع أى عامل داخل قطاع الكهرباء يتسبب فى خسائر للدولة أو المواطنين، موضحًا أن هناك تعليمات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بين العاملين بالقطاع.



وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن القضاء على سرقات التيار الكهربائى فى مصلحة المواطن والدولة معا، لافتا إلى أن القضاء على سرقات التيار يتيح للمواطن الحصول على خدمة بجودة عالية، ويمكن الدولة من الحصول على مستحقاتها المالية لتتمكن من استكمال مشروعات التطوير والتوسع بالشبكة القومية للكهرباء.



وتابع حمزة أن هناك حاليا 9 ملايين و500 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء بمختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنواياً وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.



وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد نجحت في ضبط فني بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، لقيامه بالتلاعب بعدادات الكهرباء، وتمكين آخرين من سرقة التيار الكهربائى، من خلال تركيب دوائر إلكترونية للعدادات مسبوقة الدفع يتم من خلالها التحكم فيها عن بعد، عن طريق (ريموت كنترول) ما يؤدى إلى فصل الجهد عن دائرة العداد، وعدم احتساب الاستهلاك الصحيح، رغم توصيل التيار الكهربائى للعداد، نظير تحصله على مبالغ مالية من المشتركين، ما يعد اختلاسًا وإهدارًا للمال العام، وإضرارًا بالاقتصاد القومي للبلاد.